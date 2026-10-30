बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर केदारनाथ के प्रति अपना लगाव जताती रही हैं और समय-समय पर वे बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर भी जाती हैं. हालांकि इस बार उनकी यात्रा चर्चा का विषय बन गई है, दरअसल उत्तर प्रदेश के इस्लामिक मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अभिनेत्री के हिंदू तीर्थ स्थल पर प्रार्थना करने को लेकर एक फतवा जारी किया है. इन सबके बीच एक्ट्रेस की एक पुरानी स्टेटमेंट भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मंदिर दर्शन पर ट्रोल होने पर करारा जवाब दिया था.

सारा के खिलाफ क्यों जारी हुआ फतवा?

बता दें कि रविवार, 25 अक्टूबर को सारा को केदारनाथ दर्शन के लिए कतार में खड़े देखा गया था. प्रार्थना करने के बाद, अभिनेत्री को मंदिर के बाहर हाथ जोड़े हुए देखा गया. इसके बाद

एक वीडियो बयान में, इस्लामिक मौलाना ने कहा कि किसी दूसरे धर्म के अनुसार पूजा-पाठ करना "शरिया के तहत जायज नहीं है और हराम है." उन्होंने सारा से अल्लाह से माफी मांगने और "एक दोषी व्यक्ति की तरह" पश्चाताप करने को भी कहा.

वीडियो में मौलाना ने कहा, "कई युवाओं ने मुझसे पूछा है कि क्या केदारनाथ में सारा का पूजा करना शरिया के अनुसार जायज है. मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे काम जायज नहीं हैं."

#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh: All India Muslim Jamaat National President Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi says, "I have received information, and many young Muslims have also asked me regarding actress Sara Ali Khan visiting the Kedarnath Temple and offering prayers. Is this permissible in light of Sharia, and does Sharia allow for such actions? Regarding this, I would like to clarify the perspective of Islamic Sharia and what its ruling is on this matter. For any Muslim, whether a man or a woman, to participate in the faith of another religion, offering prayers and performing religious rituals, is considered impermissible (najayaz) under Sharia. Such actions are not permitted... Therefore, if Sara Ali Khan performed these acts—visiting the Kedarnath Temple, offering prayers, and seeking blessings—of her own free will and volition, then she has committed a sin—an act that is haram..." — ANI (@ANI) October 30, 2026

फतवे पर सारा ने दिया था करारा जवाब

यह पहली बार नहीं है जब सारा को केदारनाथ जाने को लेकर धार्मिक हस्तियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है.इससे पहले भी एक्ट्रेस को मंदिर दर्शन करने पर काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है. लेकिन सारा ने इस पर मुंहतोड़ जवाब दिया था. साल 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस ने कहा था, "मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूं. मैं लोगों के लिए, आपके लिए काम करती हूं. अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता है, तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरी अपनी निजी मान्यताएं हैं.

मैं उसी श्रद्धा के साथ अजमेर शरीफ जाऊंगी, जिस श्रद्धा के साथ मैं बंगला साहिब या महाकाल जाऊंगी. मैं वहां जाना जारी रखूंगी. लोग जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको किसी जगह की एनर्जी पसंद आनी चाहिए. मैं ऊर्जा में विश्वास रखती हूं."

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

सारा अली खान वर्क फ्रंट

सारा अली खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की हाल ही में आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म उड़ता तीर रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 7 दिनो में इसने 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.