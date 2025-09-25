वन नाइट स्टैंड के लिए तैयार सनी देओल की हीरोइन, इस एक्टर संग रात बिताना चाहती हैं अमीषा पटेल

एक्ट्रेस अमीशा पटेल ने 'गदर' जैसी फिल्में करके नेम-फेम कमाया. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहती हैं. हालांकि, पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखती हैं. वो 50 साल की हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने वन नाइट स्टैंड को लेकर रिएक्ट किया था.

अमीषा ने का इस एक्टर पर है क्रश

रणवीर इलहाबादिया संग बातचीत में अमीषा ने बनाया उन्हें किस एक्टर पर क्रश है. अमीशा ने कहा, 'मुझे टॉम क्रूस पर क्रश है. आप अगर उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं तो मुझे उस पॉडकास्ट में जरुर इंवाइट करना. मुझे बचपन से टॉप क्रूस पसंद है. मेरी पेंसिल बॉक्स में उनकी तस्वीर थी. मेरी फाइल्स में उनकी तस्वीर थी. मेरे रूम में जो एक पोस्टर था वो सिर्फ और सिर्फ टॉम क्रूस का था. वो मेरे हमेशा से क्रश हैं. मैं हमेशा मजाक करती हूं कि सिर्फ एक वो ऐसे मर्द हैं जिसके लिए मैं अपने उसूलों को साइड रख सकती हूं. उनके लिए सबकुछ कर सकती हूं. अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं उनके साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं. हां, मैं कर सकती हूं.'

अमीषा पटेल का सीरियल वाला प्यार

इसके अलावा शो में अमीषा ने अपने सीरियस रिलेशनशिप के बारे में भी बात की थी. उन्होंने बताया था फिल्म इंडस्ट्री ज्वॉइन करने से पहले उनका एक सीरियस रिलेशनशिप था. वो मेरा पहला रिलेशनशिप था. लेकिन वो शख्स नहीं चाहते थे कि मैं पब्लिक में रहूं. और मैंने प्यार के ऊपर करियर को चुना था.

अमीषा ने फिल्म 'कहो ना...प्यार है' से डेब्यू किया था. इस फिल्म ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया था. इसके बाद वो बदरी में नजर आईं. फिर उन्होंने गदर: एक प्रेम कथा की. इस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी थी. उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया था. अमीषा को हमराज, ये है जलवा, गदर 2, वादा, ऐलान, मेरे जीवन साथी, आप की खातिर, भूल भुलैया जैसी तमाम फिल्मों में देखा गया.