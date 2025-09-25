एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग से तो फैंस का दिल जीता ही है. साथ ही उनका फैशन सेंस भी चर्चा में बना रहता है. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. इस दौरान वो फंकी लुक में थी. लेकिन टीशर्ट की वजह से वो ट्रोल हो रही हैं.

हुमा कुरैशी का एयरपोर्ट लुक

हुमा को एयरपोर्ट पर ओवरसाइज टीशर्ट और डेनिम जींस में देखा गया. उन्होंने इस लुक को कैप, शूज और चश्मे के साथ कंप्लीट किया. लेकिन एक्ट्रेस की टीशर्ट देख फैंस का दिमाग चकरा गया. उन्होंने रिप्ड टशर्ट पहनी थी. पीछे से टीशर्ट पूरी तरह से फटी हुई थी. उनकी टीशर्ट देखने के बाद उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.









यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- पहले पता होता तो मैं अपने पुराने टीशर्ट फेंकता नहीं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- हमारे यहां इतना फटा तो पोछा भी नहीं होता. वहीं एक यूजर ने लिखा- अमीर और सेलिब्रिटी जब ऐसे कपड़े पहनते हैं तो ये फैशन हो जाता है. ऐसे कपड़े हम भिखारी और गरीबों के पास देखते थे. अब इन्हें क्या बोलें.

View this post on Instagram A post shared by ASHOK YADAV (@ashokyadav_69)

वर्क फ्रंट पर हुमा कुरैशी को इन दिनों फिल्म जॉली एलएलबी 3 में देखा जा रही है. फिल्म में वो अक्षय कुमार के अपोजिट रोल में हैं. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाल मचा रही हैं.

इन फिल्मों में दिखीं हुमा कुरैशी

इसके अलावा वो तरला, मोनिका ओ माय डार्लिंग, डबल एक्सएल, बेल बॉटम, व्हाइट, डेढ़ इश्किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

अब उनके हाथ में तीन फिल्में हैं. वो टॉक्सिक: ए फेयरी चेल फॉर ग्रॉन अप्स में नजर आईं. ये इंग्लिश और कन्नड़ फिल्म है. फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसके अलावा वो पूजा मेरी जान और गुलाबी में भी दिखेंगी. फिल्म अभी अनाउंस होनी बाकी हैं.