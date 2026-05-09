'500 करोड़ से ज्यादा कमाएगी..,' अमीषा पटेल ने 'गदर 3' को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. तारा सिंह और सकीना का जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया. 'गदर' की सक्सेस के 22 साल बाद साल 2023 में इस फिल्म का सीक्वल आया और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. अब अमीषा पटेल ने इस फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म पर मुहर लगा दी है.

अमीषा पटेल ने दिया बड़ा अपडेट

अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'गदर 3' को लेकर बड़ा अपडेट शेयर किया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, 'गदर 3 पक्का आएगी और जब आएगी... तो थिएटर में हंगामा मच जाएगा. दर्शकों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से... गदर जैसे ब्रांड के लिए बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है. इस बार फिल्म का स्केल और कहानी पहले से भी ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होगी. तैयार रहिए.'

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पीआर गेम पर कसा तंज

बता दें कि अमीषा पटेल ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में आज के दौर की एक्ट्रेसेस के पीआर गेम पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा, 'कहो ना प्यार है, गदर या गदर 2... एक नहीं, बल्कि 3 सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्में एक हीरोइन के तौर पर मैंने दी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फुटफॉल्स रहे हैं और आज तक ये मेरे को-स्टार्स की भी सबसे बड़ी हिट्स हैं. लेकिन मेरी पीआर मशीनरी कमजोर है, बाकी एक्ट्रेसेस की तरह नहीं.'

GADAR 3 will come fr sure and JAB aayegi . Theatre mein hungama mach Jayega . With audiences love and gods blessings .. 500 cr is just the minimum nos at the box office for a brand like GADAR 👌👌🙏🏻❤️and this time the scale and script willl be even bigger and dhamakedar . Be… — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

अब ये PR मशीनरी चलाना बंद करो- अमीषा पटेल

उन्होंने आगे लिखा, 'कोई भी स्टार ग्लोबल सुपरस्टार तभी बनता है, जब वो पूरी दुनिया में कोई ज़बरदस्त हिट फ़िल्म देता है. किसी भी एक्टर के लिए, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना हमेशा एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन आप सुपरस्टार तभी बनते हैं, जब आप वो बड़ी हिट फ़िल्में दे चुके हों. अब ये PR मशीनरी चलाना बंद करो!'

बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाका!

'गदर 3' की बात करें तो अमीषा पटेल ने दावा किया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म पहले से और भी ग्रैंड लेवल पर बनाई जाएगी. अमीषा पटेल के पोस्ट से साफ हो गया है कि 'तारा सिंह' (सनी देओल) एक बार फिर पाकिस्तान में फिर तबाही मचाने आ रहे है. एक बार फिर से तारा सिंह और सकीना की जोड़ी देखने के लिए दर्शक बेताब हैं.

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