हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी सनी देओल ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी सनी देओल ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है. चार दिन में उनकी फिल्म ने मोटी कमाई कर ली है और अपनी ही फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

गदर 2 के बाद से सनी देओल एक बार फिर हर जगह छाए हुए हैं. उनकी जो भी फिल्म रिलीज हो रही है वो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई है और चार दिन में ही ये एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. बॉर्डर 2 ने सनी देओल की गदर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. चौथे दिन बॉर्डर 2 ने जबरदस्त कमाई कर ली है.

सनी देओल ने साल 2023 में गदर 2 से लंबे समय के बाद वापसी की थी. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया था. फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे. गदर 2 क बाद सनी की कई फिल्में आई हैं लेकिन वो इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाईं. अब बॉर्डर 2 ने सनी की फिल्म गदर 2 का चौथे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए बताते हैं दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया था.

बॉर्डर 2 ने तोड़ा गदर 2 का रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 180 करोड़ हो गया है. वहीं गदर 2 की बात करें तो इसने चौथे दिन 38.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. बॉर्डर 2 और गदर 2 के चौथे दिन के कलेक्शन में काफी फर्क है. तीसरे दिन भी बॉर्डर 2 ने गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

पहले दिन रह गई पीछे

बॉर्डर 2 पहले दिन गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब साबित हुई थी. बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था वहीं गदर 2 ने 40.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस वजह से पहले दिन बॉर्डर 2 पीछे रह गई थी. मगर बॉर्डर 2 ने टक्कर दे दी है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये जेपी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: 'बड़ा बजट, बड़ा स्केल', बॉर्डर 2' के बीच अमीषा पटेल ने 'गदर 3' को लेकर दे दिया बड़ा अपडेट, बोलीं- 'पहले दिन 60 करोड़ के पार...'

Published at : 27 Jan 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Gadar-2 Border 2 Border 2 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

Alankar Agnihotri को बरेली के DM ने दिया नोटिस | CM yogi | Avimukteshwaranand | Bareilly | Breaking
UGC New Rules 2026: UGC के नए नियमों पर विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर |
Energy Security Conference: ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में PM Modi ने किन बातों पर की चर्चा
Shankaracharya से फोन पर हुई बात...Alankar ने खाली कर दिया घर, क्या है पूरा मामला? | City Magistrate
UGC New Rules 2026: UGC के नए नियम के खिलाफ Kumar Vishwas ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
Border 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में कमाए 180 करोड़
Border 2 के लिए किसे मिली कितनी फीस? बॉक्स ऑफिस पर चार दिन में कमाए 180 करोड़
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget