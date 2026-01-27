गदर 2 के बाद से सनी देओल एक बार फिर हर जगह छाए हुए हैं. उनकी जो भी फिल्म रिलीज हो रही है वो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. 23 जनवरी को सनी देओल की बॉर्डर 2 रिलीज हुई है और चार दिन में ही ये एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. बॉर्डर 2 ने सनी देओल की गदर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. चौथे दिन बॉर्डर 2 ने जबरदस्त कमाई कर ली है.

सनी देओल ने साल 2023 में गदर 2 से लंबे समय के बाद वापसी की थी. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया था. फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे. गदर 2 क बाद सनी की कई फिल्में आई हैं लेकिन वो इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाईं. अब बॉर्डर 2 ने सनी की फिल्म गदर 2 का चौथे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए बताते हैं दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया था.

बॉर्डर 2 ने तोड़ा गदर 2 का रिकॉर्ड

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 180 करोड़ हो गया है. वहीं गदर 2 की बात करें तो इसने चौथे दिन 38.7 करोड़ का कलेक्शन किया था. बॉर्डर 2 और गदर 2 के चौथे दिन के कलेक्शन में काफी फर्क है. तीसरे दिन भी बॉर्डर 2 ने गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.

पहले दिन रह गई पीछे

बॉर्डर 2 पहले दिन गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकामयाब साबित हुई थी. बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था वहीं गदर 2 ने 40.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस वजह से पहले दिन बॉर्डर 2 पीछे रह गई थी. मगर बॉर्डर 2 ने टक्कर दे दी है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये जेपी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में नजर आए हैं.

