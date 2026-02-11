हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की ‘लाहौर 1947’ से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, 'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड टूटना तय!

सनी देओल की ‘लाहौर 1947’ से हिलेगा बॉक्स ऑफिस, 'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड टूटना तय!

Lahore 1947 Box Office: सनी देओल की फिल्म ‘लाहौर 1947’ बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट को इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं, ये फिल्म कौन-कौन से रिकॉर्ड बना सकती है, जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 11 Feb 2026 04:26 PM (IST)
Lahore 1947 Box Office: 2023 में सनी देओल ने ‘गदर 2’ से शानदार कमबैक किया. इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और सालों बाद सनी देओल का करियर फिर से ट्रैक पर ला दिया. उसके बाद ‘जाट’ ने भी अच्छी कमाई की और अब ‘बॉर्डर 2’ ने तो इतिहास रच दिया. अब ‘बॉर्डर 2’ की धमाकेदार कमाई के बीच ही सनी देओल की अगली फिल्म ‘लाहौर 1947’ की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. आजकल थियेटर से लेकर बॉक्स ऑफिस तक हर तरफ सनी देओल के चर्चे हैं. ऐसे में मेकर्स को अनाउंसमेंट के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलता.

सोशल मीडिया के जरिए आमिर खान प्रोडक्शन ने बताया है कि  सनी देओल की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाहौर 1947’ इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

‘लाहौर 1947’ से भी बॉक्स ऑफिस पर काफी उम्मीदें हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फिल्म खास क्यों मानी जा रही है और क्यों ट्रेड एक्सपर्ट इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं.

  • सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हिट जोड़ी (घायल, दामिनी, घातक)
  • फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाल के दिनों में वो जो कंटेंट दे रहे हैं वो ऑडियंस को पसंद आ रही है.
  • 'गदर 2' के बाद सनी देओल के लिए ऑडियंस में क्रेज जबरदस्त है.
  • अगर ये फिल्म चल गई तो लंबे समय तक चलेगी और 'गदर 2' टाइप ट्रेंड बनेगा.

आपको बताते हैं कि 'लाहौर 1947' रिलीज के साथ कमाई के क्या नए रिकॉर्ड बना सकती है.

1. सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है 

सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म का रिकॉर्ड ‘गदर 2’ के पास है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 40.10 करोड़ कमाए थे. वहीं, 2026 में रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ को 32.10 करोड़ की ओपनिंग मिली. ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ‘लाहौर 1947’ सनी देओल की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन सकती है.

2. कोविड के बाद सनी देओल की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म बन सकती है

Koimoi.com के मुताबिक सनी देओल की 'गदर 2' सिर्फ हिट नहीं थी इसने बजट के मुकाबले मेकर्स को 601% का प्रॉफिट दिया था. अब  ‘लाहौर 1947’ में आमिर खान प्रोडक्शन भी शामिल है तो उम्मीदें हैं कि ये फिल्म पूरा गेम बदल दे. 

ट्रेड एक्सपर्ट भी इस फिल्म को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर राज बंसल ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में कहा, 'इस फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिलेगी. यह कोई आम एक्शन मसाला फिल्म नहीं है. अगर यह कमर्शियली सफल होती है, तो आप सनी देओल को एक अलग लेवल पर देखेंगे. इसकी सफलता सनी को बहुत बड़ा बूस्ट देगी.'

3. स्वतंत्रता दिवस की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है

स्वतंत्रता दिवस पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं उन्हें लॉन्ग वीकेंड और छुट्टी का पूरा फायदा मिलता है. हर फिल्ममेकर इस विंडो में अपनी फिल्म रिलीज करना चाहता है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी सनी देओल के नाम हो जाए. अब तक ये रिकॉर्ड ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' के पास है जिसने Independence Day पर 57.5 करोड़ की कमाई की थी.

'लाहौर 1947' की कमाई के बारे में ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श कहते हैं, ‘सनी देओल और राजकुमार संतोषी काफी समय बाद साथ आ रहे हैं. इनकी फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड 100% का रहा है. मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वे दोनों चौका मारेंगे!'

स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड फिल्मों की टॉप 10 ओपनिंग (इंडिया नेट कलेक्शन)

  • वॉर 2- 57.5 करोड़
  • स्त्री 2- 55.40 करोड़
  • गदर 2 – 55.40 करोड़
  • एक था टाइगर- 32.93 करोड़
  • सिंघम रिटर्न्स- 32.10 करोड़
  • मिशन मंगल- 29.16 करोड़
  • गोल्ड- 25.25 करोड़
  • सत्यमेव जयते- 20.52 करोड़
  • टॉयलेट: एक प्रेम कथा- 20 करोड़
  • चेन्नई एक्सप्रेस- 19.60 करोड़
  • रुस्तम- 17.81 करोड़

लाहौर 1947 के बारे में
आपको बता दें कि फिल्म ‘लाहौर 1947’  पॉपुलर ड्रामा 'जिस लाहौर नई देख्या' पर बेस्ड है. इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. इसमें वो कैमियो में भी नजर आएंगे. वहीं, प्रीति ज़िंटा, शबाना आज़मी और अली फज़ल मुख्य भूमिकाओं में हैं. 

Read
Published at : 11 Feb 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Lahore 1947
और पढ़ें
