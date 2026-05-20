अमाल मलिक का दावा- 'बॉलीवुड के बड़े लोगों ने मुझे 60 फिल्मों से निकलवाया'

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया है. जिसमें सिंगर ने इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अमाल का कहना है कि बीते कई सालों में उन्हें करीब 60 फिल्मों से हटाया गया और लगातार साइडलाइन किया गया.

'मुझे 60 फिल्मों से हटवाया गया'

दरअसल, बीती रात अमाल मलिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फैंस के नाम एक लंबा नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'इंडस्ट्री में बड़े और ताकतवर लोगों ने मुझे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से बाहर करवा दिया. वहीं करीब 20 फिल्में मैंने खुद छोड़ीं, क्योंकि उन सेटअप्स में काम करना मुझे सही नहीं लगा. एक म्यूजिशियन के तौर पर मैं वहां खुद की इज्जत नहीं कर पाता.'

अमाल ने आगे कहा कि वो हमेशा अपने फैंस के लिए अच्छा म्यूजिक और वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे फिल्में मिलें या नहीं. उन्होंने लिखा, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है, ये उनका नुकसान है. लेकिन कहीं न कहीं इसका असर मेरे फैंस पर भी पड़ता है, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं. इसलिए मैं आप सभी को ये बात साफ करना चाहता था.'

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अमाल मलिक ने आगे लिखा कि वो पिछले 8 सालों से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में चीजें इस तरह काम नहीं करतीं. उन्होंने कहा, 'मैं सम्मानजनक शर्तों के साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन यहां ऐसा चल नहीं पाता. ऊपर से इस इंडस्ट्री की सच्चाई छुपा न पाने की मेरी आदत कई लोगों को खटकती है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को बेवजह धमकियां भी मिलती हैं.'

अमाल ने दावा किया कि इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी फिल्म का हिस्सा बनें. उन्होंने लिखा, 'अब बात सिर्फ म्यूजिक लेबल्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह कुछ अहंकारी लोगों का एक बड़ा सिंडिकेट बन चुका है.' सिंगर-कंपोजर ने लिखा, 'मैं आज उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन उनका समय जरूर आएगा और ऊपरवाला उन्हें उनकी जगह दिखाएगा. पिछले करीब 8 सालों से ये लोग अवॉर्ड जीतने लायक राजनीति खेल रहे हैं और यही वजह है कि फिल्मों में मेरा म्यूजिक अब कम सुनाई देता है.'

'अब नेपोटिज्म भी काम नहीं आ रहा'

अमाल मलिक म्यूजिक कंपोजर डब्बू मलिक के बेटे और अनु मलिक के भतीजे हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में फैमिली कनेक्शन भी उनके किसी काम नहीं आए. अमाल ने लिखा, 'मैं किसी पावर ग्रुप, क्लाउट या छोटी सोच वाली ग्रुपबाजी का हिस्सा नहीं बन सकता. अब तो नेपोटिज्म भी काम नहीं आ रहा.' फैंस से बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'तो मुझे माफ कर दो… मेरा इंडी म्यूजिक सुनो. अगर कोई फिल्मी गाना आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो परेशान मत होना.'

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अमाल मलिक का करियर

अमाल मलिक के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2014 में जय हो से बतौर कंपोजर बॉलीवुड डेब्यू किया था. हालांकि, उन्हें असली पहचान गाने 'सूरज डूबा है' से मिली. इसके बाद उन्होंनेउन्होंने 'हीरो', 'एयरलिफ्ट', 'कपूर एंड सन्स', 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'कबीर सिंह' और 'वेदा' जैसी फिल्मों में संगीत दिया.