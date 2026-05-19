हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,

'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,

Theatrical Release Film: आने वाला वीकेंड सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्मों से सजने वाला है. बॉलीवुड की 'चांद मेरा दिल' से मलयालम की 'दृश्यम 3' तक, कई शानदार फिल्में दर्शकों के मनोरंजन के लिए तैयार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

मई का ये हफ्ता सिनेमा प्रेमियों के लिए शानदार होने वाला हैं. इस बार एक्शन, सस्पेंस और रोमांस से भरी कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस हफ्ते बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' से लेकर मलयालम की सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम 3' जैसी कई शानदार फिल्में रिलीज होंगी, जो आपको थिएटर्स में खींच लाएंगी. तो आइए इन फिल्मों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं. 

'दृश्यम 3'

मोहनलाल की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक 'दृश्यम 3' एक बार फिर रिलीज होने जा रही है. इसके पिछले दोनों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसी वजह से इसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ हैं. साथ ही ये पार्ट फिल्म का आखिरी होने वाला है. ये फिल्म 21 मई को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी, जिसमें वहीं पुराने किरदार दिखाई देंगे.  

'चांद मेरा दिल' 

करण जोहर की रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर भी अच्छा खासा बज बना हुआ है. फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य की जोड़ी देखने को मिलेगी, जिसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है. ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'द मैंडलोरियन और ग्रोगू'

हॉलीवुड के शौकीनों को 'द मैंडलोरियन और ग्रोगू' बहुत पसंद आएगी. ये फिल्म स्टार वॉर्स यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें डिन जारिन और ग्रोगु की आगे की कहानी दिखाई जाएगी. इंडिया में इस फिल्म को 22 मई को रिलीज किया जा रहा है, जिसे लेकर मेकर्स और फैंस भी काफी एक्साइटेड है.

ये भी पढ़ें: इस मराठी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाए थे गर्दे, बजट था सिर्फ 5 करोड़, किया 1700 परसेंट का प्रॉफिट

'देऊल बंद 2' 

इस हफ्ते मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' भी 21 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसे प्रवीण तारदे ने निर्देशित किया हैं इसका पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था और करीब 11 साल बाद इसके दूसरे पार्ट को लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'अगली स्टोरी' 

निर्देशक एल. प्रणव स्वरूप की 'अगली स्टोरी' 22 मई को आ रही हैं. ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रिश्तों के पीछे छिपे कई राज खुलने वाले हैं. फिल्म में नंदु विजय कृष्णा, अविका गौर और रवि तेजा महादस्यम लीड रोल में दिखाई देंगे. 

ये भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा को एक्टिंग का था शौक, इस तेलुगू थ्रिलर में नजर आई थीं एक्स मिस पुणे

और पढ़ें
Published at : 19 May 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3 Chand Mera Dil Theatrical Release Film Deool Band 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,
'चांद मेरा दिल' से 'दृश्यम 3' तक, इस हफ्ते थिएटर में ये 5 फिल्में मचाने आ रही धमाल,
बॉलीवुड
‘मटका किंग’ के हिट होते ही कृतिका कामरा को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, पुषाण मुखर्जी की फिल्म में निभाएंगी लीड रोल
‘मटका किंग’ के हिट होते ही कृतिका कामरा को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, पुषाण मुखर्जी की फिल्म में निभाएंगी लीड रोल
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
बॉलीवुड
'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
'शायद मरने के बाद अलग नहीं होंगे', भारती सिंह ने हर्ष लिंबाचिया संग तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
सावधान! यूपी में 19 और 20 मई को लू का रेड अलर्ट, सीधे धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 के बीच अचानक बदला राजस्थान रॉयल्स का कप्तान, इस खिलाड़ी को मिली कमान
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
एग्रीकल्चर
Broccoli Farming: जिम वालों और अमीरों के बीच जमकर है इस चीज की डिमांड, खेत में लगा लेंगे तो छापेंगे नोट
जिम वालों और अमीरों के बीच जमकर है इस चीज की डिमांड, खेत में लगा लेंगे तो छापेंगे नोट
ऑटो
OLA-Uber और डिलीवरी वालों के लिए अलर्ट! इस राज्य में नहीं चला पाएंगे पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां
OLA-Uber और डिलीवरी वालों के लिए अलर्ट! इस राज्य में नहीं चला पाएंगे पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget