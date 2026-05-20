रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे अमिताभ बच्चन, जानें- बिग बी का हेल्थ अपडेट

मंगलवार की रात बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें फैल गई थीं जिसके बाद बिग बी के फैंस उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो गए थे. खबर फैलते ही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की. हालांकि, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें झूठी हैं. दरअसल एक्टर शनिवार को नानावती अस्पताल सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए गए थे.

अमिताभ बच्चन अस्पताल में नहीं हैं भर्ती

बता दें कि पत्रकार विक्की लालवानी ने खबर दी थी कि बिग बी को 16 मई, शनिवार से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पेट रिलेटिड इश्यू के कारण पिछले तीन दिनों से वे ए-विंग वीआईपी एन्क्लोजर में रह रहे हैं. बच्चन को 'कुली' दुर्घटना के बाद से ही पेट की समस्या है और खबर में यह भी बताया गया था कि अभिषेक बच्चन उनसे मिलने अस्पताल गए थे. हालांकि सच्चाई कुछ और है. दरअसल ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "मिस्टर बच्चन शनिवार को नानावती अस्पताल गए थे, लेकिन यह उनका रूटीन चेकअप था जो वे हर महीने करवाते हैं और उसके बाद वे घर लौट आए."

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, “यह खबर बिलकुल झूठी है. वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और शनिवार को अस्पताल में रूटीन चेकअप के बाद घर लौट आए थे. अगले दिन उन्हें जलसा से जनक तक अपनी कार चलाते हुए भी देखा गया. फिलहाल वह घर पर ही हैं.”वहीं रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के करीबी एक अन्य सूत्र ने कहा, ''यह खबर बिल्कुल फर्जी है.''

अमिताभ बच्चन ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

इस बीच, मंगलवार देर रात 12 बजकर 19 मिनट पर अस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक क्रिप्टिक नोट भी शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "चील जब बोल होवे शांत तो भैया, तोते सुरु करें, इस बीर फत्ते, कहन, चल हमऊ, पिलावे सुरु के!!!! बजारे दी रोटी खा दी, फू पड़ियों दा, साग रे, मुंह में डालन लागे जैसे, बोलन लागे काग रे !!!!!एक रहे 'हिल' भैया के पेड़ का दर्पण; औ दूसरे विलिंगटन की याद !!"





संडे को घर के बाहर फैंस से भी मिले थे अमितभ बच्चन

गौरतलब है कि अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभिनेता को पिछले तीन दिनों से भर्ती कराया गया है, जो सच नहीं हो सकता क्योंकि बिग बी को रविवार को अपने घर के बाहर फैंस से मिलने की अपनी परंपरा को पूरा करते हुए देखा गया था.





अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर तस्वीरें भी शेयर की थीं और लिखा था, "मैं घर से शुभचिंतकों से मिलने जाता हूं... कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और पुलिस मुझे बताते हैं कि सब तैयार है... और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मन में आशंका होती है... क्या वे वहां होंगे... क्या वे मेरा अभिवादन करेंगे... या मुझे नज़रअंदाज़ करेंगे...? और फिर मुझे जयकारे सुनाई देते हैं, और एड्रेनालाईन एक्टिव हो जाता है और शरीर और अंग एक साथ चलने लगते हैं... लगभग एक घुसपैठ की तरह... एक प्रेमपूर्ण घुसपैठ... और दूसरों में इतनी खुशी देखकर आनंद मिलता है... वे लोग जो हमेशा साथ रहते हैं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है... लेकिन वे कितने प्यारे हैं... आह... कितना बड़ा आशीर्वाद... सर्वशक्तिमान की जय हो... ब्राह्मण और सृष्टि के विधाता को, चरण स्पर्, शाष्टांग प्रणाम."





अमिताभ बच्चन वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं. जल्द ही सुपरस्टार रिभु दासगुप्ता द्वारा निर्देशित कोर्टरूम ड्रामा 'सेक्शन 84' में नजर आएंगे. उन्होंने हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' के 17वें सीजन की शूटिंग भी पूरी की है.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 19: 'राजा शिवाजी' ने तीसरे मंगलवार भी किया कमाल, शानदार हुई कमाई, जानें-19 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट