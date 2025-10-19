हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकपूर फैमिली ने धूमधाम से सेलिब्रेट की धनतेरस, माथे पर टिका और गोल्डन साड़ी में खूब जचीं आलिया भट्ट

कपूर फैमिली ने धूमधाम से सेलिब्रेट की धनतेरस, माथे पर टिका और गोल्डन साड़ी में खूब जचीं आलिया भट्ट

Dhanteras 2025: बॉलीवुड की फेमस कपूर फैमिली ने एकसाथ धनतेरस का त्योहार सेलिब्रेट किया है. इसकी तस्वीरें अब नीत कपूर समेत खई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 19 Oct 2025 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है. इस मौके पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी जश्न मनाते हुए नजर आए. आलिया भट्ट ने भी अपनी ससुराल वालों के साथ धनतेरस की पूजा की. इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वाय़रल हो रही हैं. जिसमें पूरा कपूर खानदान नजर आ रहा है.


कपूर फैमिली ने धूमधाम से सेलिब्रेट की धनतेरस, माथे पर टिका और गोल्डन साड़ी में खूब जचीं आलिया भट्ट

नीतू कपूर ने शेयर की तस्वीरें

आलिया भट्ट की सास और दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धनतेरस के जश्न की दो तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें से पहले में वो अपनी बहू आलिया भट्ट, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. करीना और आलिया जहां फोटो में सूट पहने दिखी. वहीं कपूर फैमिली की बहू आलिया गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने हैवी नेकलेस और माथे पर टिका लगाकर अपना लुक पूरा किया.


कपूर फैमिली ने धूमधाम से सेलिब्रेट की धनतेरस, माथे पर टिका और गोल्डन साड़ी में खूब जचीं आलिया भट्ट

करीना के साथ खींची सेल्फी

नीतू कपूर दूसरी फोटो में करीना कपूर के साथ सेल्फी खिंचती दिखाई दी. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘फेवरेट..’ कपूर फैमिली के जश्न की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इसके अलावा एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें सैफ अली खान भी कपूर फैमिली के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

सोहा ने भी रखी थी पार्टी

बता दें कि धनतेरस के मौके पर सोहा अली खान ने भी अपने घर पर पार्टी रखी थी. इसमें भी करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा शामिल हुए थे. सोहा ने इसकी झलकियां भी अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सोहा और करीना की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली थी. साथ ही इब्राहिम भी तैमूर और जेह संग मस्ती करते नजर आए थे.

ये भी पढ़ें - 

Diwali 2025: सैफ-करीना ने फैमिली संग मनाया धनतेरस का जश्न, इब्राहिम ने दिए तैमूर-जेह के साथ फनी पोज

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 19 Oct 2025 02:35 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt KAREENA KAPOOR Dhanteras 2025 Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
Advertisement

वीडियोज

सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
स्पोर्ट्स
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget