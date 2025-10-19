दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है. इस मौके पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी जश्न मनाते हुए नजर आए. आलिया भट्ट ने भी अपनी ससुराल वालों के साथ धनतेरस की पूजा की. इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वाय़रल हो रही हैं. जिसमें पूरा कपूर खानदान नजर आ रहा है.





नीतू कपूर ने शेयर की तस्वीरें

आलिया भट्ट की सास और दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धनतेरस के जश्न की दो तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें से पहले में वो अपनी बहू आलिया भट्ट, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. करीना और आलिया जहां फोटो में सूट पहने दिखी. वहीं कपूर फैमिली की बहू आलिया गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने हैवी नेकलेस और माथे पर टिका लगाकर अपना लुक पूरा किया.





करीना के साथ खींची सेल्फी

नीतू कपूर दूसरी फोटो में करीना कपूर के साथ सेल्फी खिंचती दिखाई दी. फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘फेवरेट..’ कपूर फैमिली के जश्न की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इसके अलावा एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें सैफ अली खान भी कपूर फैमिली के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी हैं.

सोहा ने भी रखी थी पार्टी

बता दें कि धनतेरस के मौके पर सोहा अली खान ने भी अपने घर पर पार्टी रखी थी. इसमें भी करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा शामिल हुए थे. सोहा ने इसकी झलकियां भी अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सोहा और करीना की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली थी. साथ ही इब्राहिम भी तैमूर और जेह संग मस्ती करते नजर आए थे.

