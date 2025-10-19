एक्सप्लोरर
Diwali 2025: सैफ-करीना ने फैमिली संग मनाया धनतेरस का जश्न, इब्राहिम ने दिए तैमूर-जेह के साथ फनी पोज
Diwali 2025: सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर के साथ धनतेरस का जश्न मनाती नजर आई.
बॉलीवुड में कई ऐसे मुस्लिम स्टार्स हैं. जो धूमधाम से धनतेरस और दिवाली का त्योहार मनाते हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस सोहा अली खान भी हैं. जो हर साल इस त्योहार पर अपने घर पर शानदार पार्टी ऱखती हैं. बीता रात भी उन्होंने सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा संग धनतेरस सेलिब्रेट की. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 19 Oct 2025 12:36 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
10 Photos
जब इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी सुनीता संग सगाई, 10 फोटोज में देखें चांद जैसी खूबसूरती
