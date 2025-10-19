हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025: सैफ-करीना ने फैमिली संग मनाया धनतेरस का जश्न, इब्राहिम ने दिए तैमूर-जेह के साथ फनी पोज

Diwali 2025: सैफ-करीना ने फैमिली संग मनाया धनतेरस का जश्न, इब्राहिम ने दिए तैमूर-जेह के साथ फनी पोज

Diwali 2025: सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर के साथ धनतेरस का जश्न मनाती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 19 Oct 2025 12:36 AM (IST)
Diwali 2025: सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर के साथ धनतेरस का जश्न मनाती नजर आई.

बॉलीवुड में कई ऐसे मुस्लिम स्टार्स हैं. जो धूमधाम से धनतेरस और दिवाली का त्योहार मनाते हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस सोहा अली खान भी हैं. जो हर साल इस त्योहार पर अपने घर पर शानदार पार्टी ऱखती हैं. बीता रात भी उन्होंने सैफ अली खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा संग धनतेरस सेलिब्रेट की. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
सोहा अली खान ने अपने घर में धनतेरस के दिन एक छोटी सी पार्टी रखी. जिसमें पटौदी फैमिली के अलावा उनके खास दोस्तों ने शिरकत की.
सोहा अली खान ने अपने घर में धनतेरस के दिन एक छोटी सी पार्टी रखी. जिसमें पटौदी फैमिली के अलावा उनके खास दोस्तों ने शिरकत की.
2/7
इस पार्टी में सोहा अली खान की भाभी यानि करीना कपूर सजधजकर पहुंची. उन्होंने लाइट ब्लू शेड का शरारा सूट पहना था.
इस पार्टी में सोहा अली खान की भाभी यानि करीना कपूर सजधजकर पहुंची. उन्होंने लाइट ब्लू शेड का शरारा सूट पहना था.
3/7
करीना कपूर के अलावा इस जश्न में उनकी बहन और दिग्गज एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी पहुंची. वहीं करीना की बेस्टी भी अमृता अरोड़ा भी पार्टी का हिस्सा बनी.
करीना कपूर के अलावा इस जश्न में उनकी बहन और दिग्गज एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी पहुंची. वहीं करीना की बेस्टी भी अमृता अरोड़ा भी पार्टी का हिस्सा बनी.
4/7
एक फोटो में करीना कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान और कुणाल खेमू एकसाथ पोज देती हुए नजर आए. फोटोज के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कल रात कुछ सोलिड एनर्जी थी.’
एक फोटो में करीना कपूर, सैफ अली खान, सोहा अली खान और कुणाल खेमू एकसाथ पोज देती हुए नजर आए. फोटोज के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कल रात कुछ सोलिड एनर्जी थी.’
5/7
सोहा अली खान ने पार्टी में सुर्ख लाल सूट पहना था. वहीं अमृता सिंह मरून कलर के को-अर्ड सेट में नजर आई.
सोहा अली खान ने पार्टी में सुर्ख लाल सूट पहना था. वहीं अमृता सिंह मरून कलर के को-अर्ड सेट में नजर आई.
6/7
इन तस्वीरों में से सबसे क्यूट फोटो इब्राहिम अली खान ने शेयर की. जो अपने छोटे भाईयों तैमूर और जेह अली खान के साथ फनी पोज देते दिखे.
इन तस्वीरों में से सबसे क्यूट फोटो इब्राहिम अली खान ने शेयर की. जो अपने छोटे भाईयों तैमूर और जेह अली खान के साथ फनी पोज देते दिखे.
7/7
इस फोटो में सोहा की अपने भाई सैफ अली खान के साथ प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.
इस फोटो में सोहा की अपने भाई सैफ अली खान के साथ प्यार भरी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है.
Published at : 19 Oct 2025 12:36 PM (IST)
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR Diwali 2025

Embed widget