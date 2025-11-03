हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ

अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ

अक्षय कुमार को लेकर कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने रिएक्ट किया है. उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार के बिल्कुल भी नखरे नहीं हैं. चिन्नी प्रकाश ने एक शूटिंग का किस्सा भी शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

अपनी फिल्मों के साथ-साथ लाइफस्टाइल और सादगी के लिए अक्षय कुमार की हमेशा तारीफ होती रहती है. कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने कहा है कि अक्षय कुमार पर शूटिंग में एक सीन के दौरान सौ से ज्यादा अंडे फेंके गए लेकिन एक्टर ने उफ तक नहीं किया. बता दें कि इससे पहले कई फिल्ममेकर, डायरेक्टर अक्षय कुमार के वर्क एथिक, डिसिप्लिन की चर्चा कर चुके हैं.

क्या थी अंडे मारने वाली बात 
फ्राइडे टॉकिस से बातचीत के दौरान चिन्नी ने कहा, 'अक्षय कुमार बहुत ही सादगी भरे इंसान हैं, उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं है और वो अपना 100 प्रतिशत देते हैं. मैंने जो 25-50 गाने किए हैं उसने कभी भी मुझे किसी स्टेप को बदलने के लिए नहीं कहा. खिलाड़ी फिल्म के एक गाने पर अक्षय कुमार पर सौ अंडे मारे गए. लड़कियों को अक्षय पर अंडे मारने थे, अंडे लगने के बाद दर्द होता है और उसके बाद उसकी बदबू. इससे कोई भी परेशान हो सकता है. पर ऐसा होने के बाद भी अक्षय ने एक शब्द नहीं कहा था. वो बहुत ही मेहनती इंसान है, उसके टैंट्रम नहीं हैं. वो काफी डाउन-टू-अर्थ है. मैंने आज तक उससे मेहनती एक्टर नहीं देखा है.'

बरकरार है अक्षय का डेडिकेशन
हाल में ही अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल फिल्म सीरीज में काम करने वाले कोरियोग्राफर ने कहा- आज भी अक्षय कुमार के डेडिकेशन और एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है. हाउसफुल के दौरान हमने साथ काम किया, वो उसी मेहनत के साथ करता है. आप कहेंगे कि बिल्डिंग के दसवें तल्ले से कूदना है और वो कूद जाएगा. 

तू चीज बड़ी है मस्स-मस्त की यादें... 
अक्षय के हिट गानों में से एक तू चीज बड़ी है मस्त मस्त को लेकर चिन्नी प्रकाश ने कहा, 'जब मैंने पहली बार इस गाने को सुना तो मुझे लगा कि ये गजल है. ये काफी स्लो गाना था. अक्षय कुमार ने कहा था कि ये गाना हिट होगा. किसी के पास डेट नहीं था इसलिए 3 रात में, 3 कैमरे के साथ ही गाने को शूट कर डाला. आधी नींद में सभी ने उस गाने में परफॉर्म किया था. बता दें कि ये गाना फिल्म मोहरा में इस्तेमाल किया गया था जो कि 1994 में आई थी. फिल्म के साथ-साथ ये गाना भी बड़ा हिट रहा था.'

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा में दर्दनाक हादसा, खौलते पानी की बाल्टी में गिरा ढाई साल का मासूम, झुलसने से हुई मौत
एटा में दर्दनाक हादसा, खौलते पानी की बाल्टी में गिरा ढाई साल का मासूम, झुलसने से हुई मौत
बॉलीवुड
Women World Cup 2025: 'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
यूपी में कोहरा, दिल्ली-NCR के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, जानें बिहार में क्या होगा?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा में दर्दनाक हादसा, खौलते पानी की बाल्टी में गिरा ढाई साल का मासूम, झुलसने से हुई मौत
एटा में दर्दनाक हादसा, खौलते पानी की बाल्टी में गिरा ढाई साल का मासूम, झुलसने से हुई मौत
बॉलीवुड
Women World Cup 2025: 'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
'आज मेरी बहनों ने इतिहास रच दिया', महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियंस बनने पर सेलेब्स ने दी बधाई
इंडिया
ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
भाभी के ठुमकों से दहला इंटरनेट! डांस और हुस्न की सुनामी में बहे दीवाने- वीडियो देख बेकाबू हो जाएंगे आप
हेल्थ
दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी
दिल बनेगा मजबूत और कोलेस्ट्रॉल रखेगा कंट्रोल, डाइट में शामिल करें ये 5 हर्बल टी
जनरल नॉलेज
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या सिर्फ जमीन पर ही किए जाते हैं परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट में आखिर क्या होता है; जानें इसके बारे में सबकुछ
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget