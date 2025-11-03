अक्षय कुमार पर फेंके गए 100 अंडे पर नहीं की शिकायत, बड़े कोरियोग्राफर ने की तारीफ

अपनी फिल्मों के साथ-साथ लाइफस्टाइल और सादगी के लिए अक्षय कुमार की हमेशा तारीफ होती रहती है. कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने कहा है कि अक्षय कुमार पर शूटिंग में एक सीन के दौरान सौ से ज्यादा अंडे फेंके गए लेकिन एक्टर ने उफ तक नहीं किया. बता दें कि इससे पहले कई फिल्ममेकर, डायरेक्टर अक्षय कुमार के वर्क एथिक, डिसिप्लिन की चर्चा कर चुके हैं.

क्या थी अंडे मारने वाली बात

फ्राइडे टॉकिस से बातचीत के दौरान चिन्नी ने कहा, 'अक्षय कुमार बहुत ही सादगी भरे इंसान हैं, उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं है और वो अपना 100 प्रतिशत देते हैं. मैंने जो 25-50 गाने किए हैं उसने कभी भी मुझे किसी स्टेप को बदलने के लिए नहीं कहा. खिलाड़ी फिल्म के एक गाने पर अक्षय कुमार पर सौ अंडे मारे गए. लड़कियों को अक्षय पर अंडे मारने थे, अंडे लगने के बाद दर्द होता है और उसके बाद उसकी बदबू. इससे कोई भी परेशान हो सकता है. पर ऐसा होने के बाद भी अक्षय ने एक शब्द नहीं कहा था. वो बहुत ही मेहनती इंसान है, उसके टैंट्रम नहीं हैं. वो काफी डाउन-टू-अर्थ है. मैंने आज तक उससे मेहनती एक्टर नहीं देखा है.'

बरकरार है अक्षय का डेडिकेशन

हाल में ही अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल फिल्म सीरीज में काम करने वाले कोरियोग्राफर ने कहा- आज भी अक्षय कुमार के डेडिकेशन और एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है. हाउसफुल के दौरान हमने साथ काम किया, वो उसी मेहनत के साथ करता है. आप कहेंगे कि बिल्डिंग के दसवें तल्ले से कूदना है और वो कूद जाएगा.

तू चीज बड़ी है मस्स-मस्त की यादें...

अक्षय के हिट गानों में से एक तू चीज बड़ी है मस्त मस्त को लेकर चिन्नी प्रकाश ने कहा, 'जब मैंने पहली बार इस गाने को सुना तो मुझे लगा कि ये गजल है. ये काफी स्लो गाना था. अक्षय कुमार ने कहा था कि ये गाना हिट होगा. किसी के पास डेट नहीं था इसलिए 3 रात में, 3 कैमरे के साथ ही गाने को शूट कर डाला. आधी नींद में सभी ने उस गाने में परफॉर्म किया था. बता दें कि ये गाना फिल्म मोहरा में इस्तेमाल किया गया था जो कि 1994 में आई थी. फिल्म के साथ-साथ ये गाना भी बड़ा हिट रहा था.'