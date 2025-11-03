हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान ने फैंस के साथ किया मीट एंड ग्रीट, काटा 3 टायर केक, वीडियो शेयर कर बोले- जल्द मिलेंगे

शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उन्होंने फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट भी किया. शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Nov 2025 06:42 AM (IST)
सुपरस्टार शाहरुख खान 2 नवंबर को 60 साल के हो गए. उन्होंने अपना बर्थडे मनाया. शाहरुख ने अपने बर्थडे का जश्न अलीबाग में मनाया. यहां उन्होंने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय की. इसके बाद वो मुंबई लौटे और फैंस साथ मीट एंड ग्रीट किया.

फैंस से मिले शाहरुख खान
शाहरुख खान ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- थैंक्यू, हमेशा मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए. बहुत सारा आभार और जिनसे मैं नहीं मिल पाया तो उनसे मैं जल्द ही थिएटर और अगले बर्थडे पर मिलूंगा. लव यू.

शाहरुख के इस मीट एंड ग्रीट में 300 फैन पहुंचे थे. ये इवेंट बाल गंधर्व रंग मंदिर ऑडिटोरियम बांद्रा में हुआ. इस मीट एंड ग्रीट में इंडिया के अलावा फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से भी फैंस थे. कई लोगों ने किंग खान के नाम की टीशर्ट भी पहनी थी. शाहरुख ने 3 टायर केक काटा.  इस दौरान शाहरुख खान ब्लू जींस और ब्लैक टीशर्ट में थे. उन्होंने ऑफ व्हाइट जैकेट पहनी थी. चश्मे लगाए थे और कैप पहनी थी. शाहरुख ने सभी से बातें की और वीडियोज भी बनाए.

 
 
 
 
 
बता दें कि शाहरुख खान हर साल अपने बंगले मन्नत से फैंस से मिलते हैं. लेकिन फिलहाल उनके बंगले में बड़े लेवल पर रेनोवेशन का काम चल रहा है. इस कारण से वो मन्नत से फैंस से नहीं मिल पाए. इसीलिए उन्होंने मीट एंड ग्रीट रखा. साथ ही जिन फ्रेंड्स से वो नहीं मिल पाए उनसे सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी. इन शाहरुख खान पूजा कासा बिल्डिंग में किराए पर रह रहे हैं. 

शाहरुख की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट पर शाहरुख खान को फिल्म किंग में देखा जाएगा. शाहरुख के बर्थडे पर ही किंग का टाइटल रिवील हुआ. शाहरुख को फैंस एक बार फिर एक्शन अवतार में देख पाएंगे. शाहरुख का लुक भी फैंस को काफी पसंद आया. वो सॉल्ट एंड पेपर हेयर लुक में दिखे. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगे.

Published at : 03 Nov 2025 06:42 AM (IST)
