अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म में अक्षय हुमा कुरैशी के अपोजिट रोल में हैं. अक्षय ने अपने इस करियर में कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. उनकी जोड़ी को करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काफी पसंद किया गया.

अक्षय कुमार की फेवरेट हीरोइन

हाल ही में एक्टर ने अपनी फेवरेट हीरोइन के बारे में बताया. आप की अदालत में जब अक्षय से पूछा गया कि उनकी फेवरेट हीरोइन कौन है. तो इस पर उन्होंने बिना सोचे एक्ट्रेस 'कैटरीना कैफ' का नाम लिया. अक्षय ने कहा, 'मेरी फेवरेट हीरोइन...वास्तव में मैंने सभी के साथ काम किया है. कैटरीना कैफ फेवरेट है.' कैटरीना इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस स्किल्स और ग्लैमर अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है.

बता दें कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने साथ में 8 फिल्मों में काम किया है. दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. उन्हें साथ में हमको दीवाना कर गए, नमस्त लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग, ब्लू, दे दना दन, तीस मार खान और सूर्यवंशी में साथ में देखा गया. अक्षय और कैटरीना का बॉन्ड शानदार है.





View this post on Instagram A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

कैटरीना ने की थी अक्षय की तारीफ

फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन के दौरान कैटरीना ने अक्षय के बारे में कहा था, 'मैं अक्षय को थैंक कहना चाहूंगी, मेरे शुरुआती दिनों में को-स्टार के तौर पर उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो मेरे साथ हर वक्त खड़े रहते थे. वो मेरा उत्साह बढ़ाते थे. मुझे फीडबैक देते थे ताकि मेरी एक्टिंग स्किल्स बेहतर हो सके.'

वर्क फ्रंट पर अक्षय की फिल्म जॉली एलएलबी 3 थिएटर में लगी है. इस फिल्म में अरशद वारसी भी पैरलल लीड रोल में हैं. फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अमृता राव, सौरभ शुक्ला, सीमा बिस्वास और गजराज राव भी हैं. फिल्म ने तीन दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.