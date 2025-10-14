हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार की 4 फिल्में भी नहीं तोड़ पाईं विक्की कौशल का ये रिकॉर्ड

अक्षय कुमार की 4 फिल्में भी नहीं तोड़ पाईं विक्की कौशल का ये रिकॉर्ड

Vicky Kaushal Unbreakable Record: विक्की कौशल और अक्षय कुमार दोनों ही बॉलीवुड के पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं. लेकिन खिलाड़ी कुमार विक्की कौशल का रिकॉर्ड तोड़ने में असमर्थ रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 03:38 PM (IST)


हिंदी सिनेमा के पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार के साथ विक्की कौशल का नाम भी शामिल है. दोनों ही लंबे समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी अदाकारी से दर्शकों को बखूबी इंप्रेस भी कर रहे हैं. भले अक्षय कुमार विक्की कौशल से काफी एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं लेकिन अभी तक वो विक्की कौशल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. 

विक्की कौशल से मीलों पीछे हैं अक्षय कुमार 
बता दें, विक्की कौशल 2025 में अब तक सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आएं और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. अभिनेता की फिल्म 'छावा' फरवरी के महीने में रिलीज हुई और अकेले ही इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर डाली. सैक्निल्क के मुताबिक इस फिल्म ने अपने खाते में 601.54 करोड़ रुपए जमा किया. 

वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार को इस साल चार बार पर्दे पर देखा गया लेकिन उनकी चारों फिल्में मिलकर भी अकेले विक्की कौशल का  रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. बता दें, खिलाड़ी कुमार की इन चारों फिल्मों का कुल कलेक्शन 502.12 करोड़ है. इसका मतलब अभी भी अक्षय कुमार को 100 करोड़ की कमाई करनी होगी तभी जा कर वो विक्की कौशल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे. अक्षय कुमार की फिल्मों का कलेक्शन कुछ इस प्रकार है-

1. स्काई फोर्स – 112.75 करोड़
2. हाउसफुल 5 – 183.3 करोड़
3. केसरी चैप्टर 2 – 92.73 करोड़
4. जॉली एलएलबी 3 – 113.34 करोड़ (कमाई अभी जारी है)
अक्षय कुमार की 4 फिल्में भी नहीं तोड़ पाईं विक्की कौशल का ये रिकॉर्ड

अक्षय कुमार और विक्की कौशल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 
बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के पास कई बेहतरीन फिल्मों की लाइन लगी हुई है. फिल्मीबिट के रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता आने वाले साल में 'वेलकम टू द जंगल', 'क्रैक', 'राऊडी राठौर 2', 'धूम 4' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे.

वहीं गौर करें विक्की कौशल के प्रोजेक्ट्स पर तो उन्हें भी कई दिलचस्प फिल्मों में देखा जाएगा. फिल्मीबिट के मुताबिक उन्हें आप 'लुका छुपी 2', 'तख्त', 'लव एंड वॉर' और 'महावतार: एन एपिक सागा' जैसी फिल्मों में देख सकते हैं.

Published at : 14 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Jolly Llb 3 VICKY KAUSHAL 'Chhava'
