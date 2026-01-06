गुजराती फिल्म 'लालो कृष्ण सदा सहायते' अब हिंदी में धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. ये फिल्म सिर्फ 50 लाख में बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म में कोई बड़ा स्टार भी नहीं था.

हिंदी में रिलीज हो रही है लालो

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- गुजराती ब्लॉकबस्टर लालो हिंदी में रिलीज होने वाली है. फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज होगी. ये गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है. लालो 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. पहले हफ्ते में धीमी कमाई करने के बाद लालो ने फिर ताबड़तोड़ कमाई की. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन गई. फिल्म ने एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और गुजराती सिनेमा के लिए बेंचमार्क सेट किया. लालो अब गुजराती सिनेमा में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. अब लालो का हिंदी वर्जन आने वाला है.

GUJARATI BLOCKBUSTER 'LAALO' TO RELEASE IN HINDI *THIS FRIDAY*... The biggest blockbuster of #Gujarati cinema, #Laalo, is all set for a #Hindi release across #India this Friday – 9 Jan 2026.



After a relatively slow start in its first three weeks, #Laalo witnessed an…

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई

फिल्म में रीव रच, श्रुहद गोस्वामी और करण जौशी अहम रोल में हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से फिल्म ने 24000 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पहली फिल्म है. इसी के साथ ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.

फिल्म की कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है. वो एक फार्महाउस में फंस जाता है. इस दौरान वो भगवान श्रीकृष्णा को महसूस करता है. इस फिल्म को Ankit Sakhiya ने डायरेक्ट किया है. अंकित के साथ मिलकर कृष्णश वाजा और विक्की पूर्णिमा ने फिल्म को लिखा है.