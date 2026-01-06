हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगुजराती ब्लॉकबस्टर 'लालो' अब हिंदी में होगी रिलीज, 2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट है फिल्म, इस दिन से देख पाएंगे

गुजराती ब्लॉकबस्टर 'लालो' अब हिंदी में होगी रिलीज, 2025 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट है फिल्म, इस दिन से देख पाएंगे

लालो ने गुजराती सिनेमा के इतिहास को ही बदल दिया. एक छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी. अब ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 06 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

गुजराती फिल्म 'लालो कृष्ण सदा सहायते' अब हिंदी में धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. ये फिल्म सिर्फ 50 लाख में बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म में कोई बड़ा स्टार भी नहीं था.

हिंदी में रिलीज हो रही है लालो

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- गुजराती ब्लॉकबस्टर लालो हिंदी में रिलीज होने वाली है. फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज होगी. ये गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है. लालो 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. पहले हफ्ते में धीमी कमाई करने के बाद लालो ने फिर ताबड़तोड़ कमाई की. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन गई. फिल्म ने एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और गुजराती सिनेमा के लिए बेंचमार्क सेट किया. लालो अब गुजराती सिनेमा में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. अब लालो का हिंदी वर्जन आने वाला है.

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई

फिल्म में रीव रच, श्रुहद गोस्वामी और करण जौशी अहम रोल में हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से फिल्म ने 24000 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पहली फिल्म है. इसी के साथ ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.

फिल्म की कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है. वो एक फार्महाउस में फंस जाता है. इस दौरान वो भगवान श्रीकृष्णा को महसूस करता है. इस फिल्म को Ankit Sakhiya ने डायरेक्ट किया है. अंकित के साथ मिलकर कृष्णश वाजा और विक्की पूर्णिमा ने फिल्म को लिखा है. 

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Laalo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Silver में भूचाल | Venezuela Crisis और Trump Policy से Record टूटेंगे? | Paisa Live
ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court
Ludhiana Firing: लुधियाना में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की दुकान पर की फायरिंग | Hindi News
CM Yogi PC: ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले योगी? | Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
'आज की हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता, कहा- 'मैं गलत चीजों में...'
'आज की हीरोइनों से ज्यादा बेहतर दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget