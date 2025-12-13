Dhurandhar Box Office Day 9: 'धुरंधर' की आज की कमाई के सामने 'छावा' छोड़िए 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड भी खतरे में!
Dhurandhar Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह की फिल्म के सामने 'छावा' तो छोड़िए 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड भी खतरे में आ चुके हैं. यकीन न हो तो आज का डेटा देख लीजिए.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने सेकेंड फ्राइडे को इतना कमाया कि 'छावा' के सेकेंड फ्राइडे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भले ही फिल्म की ओपनिंग उतनी नहीं रही जितनी 'छावा' की रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसकी कमाई में गजब बढ़ोतरी देखकर लग रहा है कि 'छावा' का नंबर 1 का ताज अब खतरे में हैं.
एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म को रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की है और आज कौन सा रिकॉर्ड बनाती दिख रही है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले वीक में 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 8वें दिन फिल्म की कमाई 32.5 करोड़ रही जो 'छावा' की 8वें दिन की कमाई 23.5 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा रही.
अब आज 9वें दिन फिल्म ने 4:10 बजे तक 20.19 करोड़ रुपये बटोरते हुए टोटल 259.94 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'धुरंधर' सेकेंड सैटरडे तोड़ेगी 'छावा' का रिकॉर्ड
विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' ने सेकेंड सैटरडे को तोड़ सकती है. विक्की की फिल्म ने सेकेंड सैटरडे 44 करोड़ रुपये कमाए थे और 'धुरंधर' इसे तोड़ पाती है या नहीं, ये आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा.
'धुरंधर' सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी?
सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं. ये लिस्ट सैक्निल्क के मुताबिक हैं. इन फिल्मों में से कई के रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाले हैं.
- पुष्पा 2- 46 करोड़
- छावा- 44 करोड़
- स्त्री 2- 33 करोड़
- एनिमल- 32.47 करोड़
- गदर 2- 31.07 करोड़
- जवान- 30.1 करोड़
- सैयारा- 26.5 करोड़
- बाहुबली 2- 26.5 करोड़
- द कश्मीर फाइल्स- 24.8 करोड़
- पठान- 22.5 करोड़
'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह की फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 8 दिनों में 372.75 करोड़ रुपये का शानदार वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसमें अगर आज की घरेलू कमाई का डेटा जोड़ दें तो फिल्म 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.
