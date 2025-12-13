हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar Box Office Day 9: 'धुरंधर' की आज की कमाई के सामने 'छावा' छोड़िए 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड भी खतरे में!

Dhurandhar Box Office Day 9: 'धुरंधर' की आज की कमाई के सामने 'छावा' छोड़िए 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड भी खतरे में!

Dhurandhar Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह की फिल्म के सामने 'छावा' तो छोड़िए 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड भी खतरे में आ चुके हैं. यकीन न हो तो आज का डेटा देख लीजिए.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 13 Dec 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने सेकेंड फ्राइडे को इतना कमाया कि 'छावा' के सेकेंड फ्राइडे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भले ही फिल्म की ओपनिंग उतनी नहीं रही जितनी 'छावा' की रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसकी कमाई में गजब बढ़ोतरी देखकर लग रहा है कि 'छावा' का नंबर 1 का ताज अब खतरे में हैं.

एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म को रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई की है और आज कौन सा रिकॉर्ड बनाती दिख रही है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले वीक में 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. 8वें दिन फिल्म की कमाई 32.5 करोड़ रही जो 'छावा' की 8वें दिन की कमाई 23.5 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा रही.

अब आज 9वें दिन फिल्म ने 4:10 बजे तक 20.19 करोड़ रुपये बटोरते हुए टोटल 259.94 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' सेकेंड सैटरडे तोड़ेगी 'छावा' का रिकॉर्ड

विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' ने सेकेंड सैटरडे को तोड़ सकती है. विक्की की फिल्म ने सेकेंड सैटरडे 44 करोड़ रुपये कमाए थे और 'धुरंधर' इसे तोड़ पाती है या नहीं, ये आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा.

'धुरंधर' सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी?

सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं. ये लिस्ट सैक्निल्क के मुताबिक हैं. इन फिल्मों में से कई के रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाले हैं.

  • पुष्पा 2- 46 करोड़
  • छावा- 44 करोड़
  • स्त्री 2- 33 करोड़
  • एनिमल- 32.47 करोड़
  • गदर 2- 31.07 करोड़
  • जवान- 30.1 करोड़
  • सैयारा- 26.5 करोड़
  • बाहुबली 2- 26.5 करोड़
  • द कश्मीर फाइल्स- 24.8 करोड़
  • पठान- 22.5 करोड़
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह की फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 8 दिनों में 372.75 करोड़ रुपये का शानदार वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसमें अगर आज की घरेलू कमाई का डेटा जोड़ दें तो फिल्म 400 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 13 Dec 2025 03:35 PM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh Dhurandhar BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
क्रिकेट
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
Advertisement

वीडियोज

India को 50% Import Duty Shock—Mexico ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? | Paisa Live
New Labour Codes 2025: क्या आपकी Take Home Salary कम होगी? पूरी सफाई | Paisa Live
Lionel Messi in India: फैंस पर चढ़ा Messi का फीवर, एक-एक कर लोगों ने ली सेल्फी
India ने अपनाई China-Style Trade Strategy: EU Deal से Apparel Exports को किया Boost | Paisa Live
Jaipur News: बड़ी दुकान... फीके पकवान, हलवा खाकर दर्जनों पुलिसकर्मी ICU में भर्ती | Rajasthan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
क्रिकेट
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
शिक्षा
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
यूटिलिटी
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget