ऑनलाइन अश्लील कंटेंट से जुड़े मामले में बॉलीवुड एक्टर एजाज खान को राहत मिली है. दरअसल एक्टर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत दे दी है. एजाज खान पर यूट्यूबर हर्ष बेनिवाल की मां और बहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है. इसी मामले में अब एक्टर को अग्रिम जमानत मिली है.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इंटरनेट पर डाली गई हर चीज बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचती है. इसलिए जब किसी व्यक्ति की बड़ी ऑडियंस हो और उसका समाज में प्रभाव हो तो उसे बहुत सावधानी से ही सामग्री पोस्ट करनी चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला अभिनेता के फोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर आधारित है जो अब बॉम्बे पुलिस के पास है. ऐसे में खान को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है.

क्यों हुआ था एजाज और हर्ष में बवाल?

बता दें एजाज खान और हर्ष बेनिवाल के बीच विवाद तब शुरू हुआ. जब हर्ष ने एजाज खान पर एक वीडियो बनाया था. इसको लेकर एजाज इतने भड़क गए थे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हर्ष की बहन और फैमिली को गंदी-गंदी गालियां दे डाली. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था.

कई विवादों में फंस चुके हैं एजाज

ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी एजाज खान कई विवादों में फंस चुके हैं. उनके शो हाउस अरेस्ट को लेकर भी खूब बवाल मचा था. इस शो की वजह से भी एजाज खान पर अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. एजाज खान बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर हैं. वो सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ में भी हिस्सा ले चुके हैं. शो में उनके गेम को लोगों ने खूब पसंद किया था.

ये भी पढ़ें -

पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम