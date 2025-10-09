पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
Varinder Ghuman Death: पंजाबी सिनेमा के फेमस चेहरे रहे वरिंदर घुम्मण का निधन हो गया है. एक्टर अस्पताल में भर्ती थे. जहां उनको ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आ गया था.
पंजाब के ‘आयरमैन’, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर घुम्मण अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक्टर का का निधन हो गया है. एक्टर ने 41 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली. खबरों के मुताबिक एक्टर को ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आ गया था. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.
ऑपरेशन के दौरान एक्टर आया अटैक
डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिंदर घुम्मण हाल ही में कंधे के ऑपरेशन के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे. जब एक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्हें बीच में ही कार्डियो अरेस्ट आ गया. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस खबर से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री सदमे में हैं. एक्टर के फैंस का भी बुरा हाल है. बता दें कि एक्टर होने के साथ वरिंदर एक बॉडीबिल्डर भी थे.
इन फिल्मों में काम कर चुके थे वरिंदर
वरिंदर घुम्मण ने मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. जहां वो दूसरे नंबर पर थे. साल 2011 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्रिक्स में सफलता मिली थी. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी लड़ी हैं. वरिंदर ने पंजाबी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में भी काम किया है. वो सलमान खान की ‘टाइगर 3’ के अलावा साल 2019 में आई फिल्म ‘मरजावां’ में भी काम कर चुके हैं.
सलमान खान के फैन थे वरिंदर
वरिंदर सिंह बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बड़े फैन थे. वरिंदर ने एक्टर के साथ एक बार पोस्ट भी शेयर की थी. जो काफी वायरल भी हुई थी. बता दें कि वरिंदर जाने-माने फिटनेस फ्रीक थे. वो 'मिस्टर इंडिया 2009' में भी रह चुके थे.
