हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनRegional Cinemaपंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम

पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम

Varinder Ghuman Death: पंजाबी सिनेमा के फेमस चेहरे रहे वरिंदर घुम्मण का निधन हो गया है. एक्टर अस्पताल में भर्ती थे. जहां उनको ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आ गया था.

By : सखी चौधरी | Updated at : 09 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के ‘आयरमैन’, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर और एक्टर वरिंदर घुम्मण अब इस दुनिया में नहीं रहे. एक्टर का का निधन हो गया है. एक्टर ने 41 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली. खबरों के मुताबिक एक्टर को ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक आ गया था. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

ऑपरेशन के दौरान एक्टर आया अटैक

डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिंदर घुम्मण हाल ही में कंधे के ऑपरेशन के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए थे. जब एक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्हें बीच में ही कार्डियो अरेस्ट आ गया. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. इस खबर से पूरी पंजाबी इंडस्ट्री सदमे में हैं. एक्टर के फैंस का भी बुरा हाल है. बता दें कि एक्टर होने के साथ वरिंदर एक बॉडीबिल्डर भी थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varinder Singh Ghuman (@veervarindersinghghuman)

इन फिल्मों में काम कर चुके थे वरिंदर

वरिंदर घुम्मण ने मिस्टर एशिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. जहां वो दूसरे नंबर पर थे. साल 2011 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्रिक्स में सफलता मिली थी. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी लड़ी हैं. वरिंदर ने पंजाबी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में भी काम किया है. वो सलमान खान की ‘टाइगर 3’ के अलावा साल 2019 में आई फिल्म ‘मरजावां’ में भी काम कर चुके हैं.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varinder Singh Ghuman (@veervarindersinghghuman)

सलमान खान के फैन थे वरिंदर

वरिंदर सिंह बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बड़े फैन थे. वरिंदर ने एक्टर के साथ एक बार पोस्ट भी शेयर की थी. जो काफी वायरल भी हुई थी. बता दें कि वरिंदर जाने-माने फिटनेस फ्रीक थे. वो 'मिस्टर इंडिया 2009' में भी रह चुके थे.

ये भी पढ़ें - 

'उनके कई महिलाओं से थे संबंध', पवन सिंह को लेकर वाइफ ज्योति सिंह ने किए चौंकाने वाले खुलासा

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 09 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Tags :
Punjabi Cinema Varinder Ghuman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: रोजगार के वादे और खाली पद, क्या है Bihar के युवाओं का भविष्य? Bihar Election
Sandeep Chaudhary: सरकारी नौकरी के वादों का गणित, 6.60 लाख करोड़ का बोझ? Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Tejashwi Yadav के 'एक परिवार एक सरकारी नौकरी' वादे का क्या है गणित?
Kaun Banega Mukhyamantri: हर घर नौकरी...फॉर्मूला या Tejashwi Yadav का जुमला?
Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
बॉलीवुड
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget