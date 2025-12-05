सऊदी अरब में 5वें रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा देखते ही बना. इस इवेंट से उनकी कई सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आईं जिसमें वह बलां की खूबसूरत लगीं. वह अपने लुक और स्टाइल से इवेंट की लाइमलाइट चुराने में सफल रहीं. इतना ही ऐश्वर्या राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोफेशनल फैसलों पर बात की. इसके अलावा सेशन में उन्होंने पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या का भी जिक्र किया.

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के अनुसार, ऐश्वर्या राय बच्चन ने बताया कि कैसे उनकी पर्सनल लाइफ उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही महत्व रखती है. मैं आराध्या की देखभाल और अभिषेक के साथ समय बिताने में इतनी व्यस्त रहती हूं कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती, तो मुझे कोई इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके मन में कभी भी इनसिक्योरिटी जैसी चीज नहीं आई.

इनसिक्योरिटी जानिए और क्या कहा

इस सेशन का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह इनसिक्योरिटी वाले सवाल का जवाब देती हुई दिख रही हैं. सेशन में ऐश्वर्या से प्रोफेशनल लाइफ में इनसिक्योरिटी से जुड़ा सवाल किया गया. इस पर ऐश्वर्या ने कहा, 'वाकई में समझ में नहीं आता. मुझे कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई. मुझे लगता है मेरे में यही सबसे सही बात है.'

ऐश्वर्या ने आगे कहा, 'सच कहूं तो मेरे लिए इनसिक्योरिटी कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है. मेरे आस-पास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं, और कभी-कभी चॉइस को आगे बढ़ा सकती हैं. यह कुछ ऐसा है, जो मेरे मैं कभी आया ही नहीं. शायद यह मेरे सभी करियर चॉइस के बारे में भी एक क्लैरिटी है. अनजाने में, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मैंने शुरू से ही दिखाया.'

मणिरत्नम के इन बातों को किया याद

ऐश्वर्या राय बच्चन आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अपनी डेब्यू फिल्म इरुवर के दिनों को याद किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि डायरेक्टर मणिरत्नम ने उनसे क्या कहा था.

रिपोर्ट के अनुसार, ऐश्वर्या राय ने कहा, 'मेरा मतलब है, अगर मैं किसी पेजेंट से आई थी, तो यह इस बारे में था कि जब मैं फिल्मों में आऊंगी तो बड़ा लॉन्च क्या होगा. मुझे याद है मणिरत्नम ने मुझसे कहा था, 'इरुवर असल में कोई आपके लिए लॉन्च फिल्म नहीं है. यह एक मूवी है, यह एक कहानी है, यह ऐश्वर्या को लॉन्च करने के बारे में नहीं है.' मैंने कहा, 'वाह, यही वह मूवी है जो मैं करना चाहती हूं. बिल्कुल. क्योंकि यही वह मूवी है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं.'