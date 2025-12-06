क्यों कम फिल्में कर रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन? खुद कर दिया खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी शानदार एक्टिंग के साथ लुक्स के लिए जानी जाती हैं. वो अब फिल्मों में कम नजर आती हैं मगर पब्लिक इवेंट्स में जरुर अपने फैंस से मिल लेती हैं. हाल ही में वो रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गईं. जहां से उनके लुक की फेोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई मगर एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा जब उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस से बात की. ऐश्वर्या ने इस बारे में बात की कि कम फिल्में करने और अपने परिवार को प्राथमिकता देने से उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती.

ऐश्वर्या राय ने मदरहुड और करियर के बारे में बात करते हुए कहा- मैं आराध्या का ख्याल रखने और अभिषेक के साथ रहने से मुझे यह फायदा हुआ है कि अगर मैं कोई फिल्म साइन नहीं करती तो मुझे इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होती. इनसिक्योरिटी मेरे लिए कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही है.

क्यों करती हैं कम फिल्में

ऐश्वर्या ने आगे कहा- 'मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती है. मुझे लगता है कि यह मेरी पर्सनैलिटी का एक बहुत, बहुत, बहुत असली पहलू है. इनसिक्योरिटीज कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं रही हैं, जबकि आस-पास की बहुत सारी आवाजें आपके दिमाग में घुसने की कोशिश कर सकती हैं और कभी-कभी आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं. यह कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं रही. यह भी एक क्लैरिटी है.'

मणिरत्नम ने कही थी ये

ऐश्वर्या ने याद किया कि उनकी डेब्यू फिल्म इरुवर साइन करने से पहले मणिरत्नम ने उनसे क्या कहा था. उन्होंने कहा- मेरे करियर के सभी फैसले, अनजाने में ही सही, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर, मैंने शुरू से ही दिखाए हैं, क्योंकि मेरा मतलब है कि अगर मैं किसी पेजेंट से आई थी, तो यह इस बारे में था कि 'जब मैं फिल्मों में आऊंगी तो मेरा बड़ा लॉन्च कैसा होगा' और मुझे याद है मणिरत्नम ने मुझसे कहा था, 'इरुवर असल में कोई लॉन्च फिल्म नहीं है. ये एक फिल्म है. ये एक कहानी है. ये ऐश्वर्या को लॉन्च करने के बारे में नहीं है. और मुझे लगा 'वाह, यही वह फिल्म है जो मैं करना चाहती हूं. क्योंकि यही वह फिल्म है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं.

