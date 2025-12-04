ब्लैक गाउन में ऐश्वर्या राय का क्लासी लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'क्वीन इज बैक'

बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया. उनका लेटेस्ट फैशन लुक सुर्खियों में हैं. 51 साल की ऐश्वर्या इन तस्वीरों में ऐश्वर्या इतनी एलिगेंट और स्टाइलिश दिखीं कि फैंस ने उन्हें तुरंत 'Boss Babe' कहकर कमेंट करने लगे.

ऐश्वर्या राय की परफेक्ट पोसिंग, क्लासी आउटफिट और शाही अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. ब्लैक आउटफिट में वो बला की खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों को देख सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे.

फैंस बोल- क्वीन इज बैक

एक यूजर ने लिखा- 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला'. वहीं एक फैन ने लिखा- 'आप खूबसूरती की बॉस लेडी हैं'. एक और फैन ने लिखा- 'आपको अदाओं और खूबसूरती में कोई टक्कर नहीं दे सकता.'

बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा की तरह इस फेस्टिवल में भी शान, ग्लैमर और क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर पहुंची थी. ब्लैक आउटफिट और कर्ल हेयर वह हमेशा की तरह एकदम रॉयल लगीं.

ऐश्वर्या राय का वर्कफ्रंट

ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन 2' में देखा गया था. इस फिल्म में उनके साथ विक्रम, कार्थी, तृषा कृष्णन, शोभिता धूलिपाला और जयराम जैसे कलाकार थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. हालांकि इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या को फैंस पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब हैं.