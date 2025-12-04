रणवीर सिंह ने रोल के लिए जब उठाया खतरनाक कदम, जानें क्यों खुद को चुभाया पिन
Ranveer Singh Iconic Romantic Drama: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. इससे पहले हम आपको रणवीर की उस फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसके लिए उन्होंने खुद को जख्मी कर लिया था.
रणवीर सिंह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वे एक ऐसे पावरबैंक हैं जो हर किरदार को अपनी शिद्दत, जुनून और पागलपन से जीवंत कर देते हैं. शाही योद्धा हो या दिल्ली का स्ट्रीट रैपर, रणवीर ने खुद को हर बार नए सिरे से गढ़ा है और अपने किरदारों के साथ बॉलीवुड में ट्रांसफ़ॉर्मेशन का नया पैमाना तय किया है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह को फिर से एक्शन में देखा जाएगा.
'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच रणवीर सिंह वॉरियर लुक और दमदार और आदिम एटिट्यूड को लेकर बज बना हुआ है. इस बीच हम आपको रणवीर के उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसके रोल में ढलने के लिए उन्होंने खुद को घायल कर लिया था. उन्होंने अपने पेट में छेद तक कर डाला था ताकि पर्दे पर उनका दर्द दर्शकों को रियल लगे.
दर्द के लिए उठाया खतरनाक कदम
'लुटेरा' में कई इमोशनल सीन्स थे, जिसे देख दर्शक काफी प्रभावित हुए थे. इस फिल्म का प्रमोशन करते हुए रणवीर ने अनुपमा चोपड़ा को बताया था फिल्म 'लुटेरा' के एक सीन में उन्हें गोली लगनी थी. इस सीन को असली दिखाने के लिए उन्होंने अपने पेट में घूंसा मारा था. इसके अलावा उन्होंने एक सेफ्टीपिन से उस खास शॉट के दौरान बार-बार खुद को चुभोया. ताकि उन्हें उनका दर्द रियल लगे. हालांकि निर्देशक और यूनिट के सदस्य इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन रणवीर का तर्क था कि यह वाकई एक इमोशनलसीन है और दर्द का हर एक वार उनके अभिनय को निखार रहा था.
खतरनाक स्टंट, फिर भी फ्लॉप रही फिल्म
यहां हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो फिल्म थी 'लुटेरा'. इस फिल्म को विक्रमादित्य मोटवानी ने निर्देशित किया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ये फिल्म 30 करोड़ के लागत में बनी थी. वहीं इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 29 करोड़ था, जबकि दुनिया भर में 46.30 करोड़ था. ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. फिल्म के फ्लॉप होने के वाबजूद लोगों ने रणवीर के रोल को फिल्म का काफी पसंद किया था.
