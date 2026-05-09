Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
Agnimitra Paul Net Worth: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मंत्री बनने जा रहीं अग्निमित्रा पॉल की पिछले 5 सालों में संपत्ति दोगुना हुई है. ऐसे में चलिए बताते हैं उनकी इनकम और नेटवर्थ के बारे में.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण सीट से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की. इस सीट से दूसरी बार जीत दर्ज के बाद उनकी काफी चर्चा हो रही है. पहले उनका नाम राज्य की डिप्टी सीएम की रेस में आगे था. ऐसे में अब उन्हें बीजेपी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें मंत्री पद दिया गया है. ऐसे में चलिए उनकी नेटवर्थ और प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं. पिछले सालों में उनकी संपत्ति दोगुना हुई है.
अग्निमित्रा पॉल ने राजनीति में 2019 में एंट्री की थी लेकिन इसके पहले वह एक फेमस फैशन डिजाइनर रहीं. वह श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों की पसंदीदा फैशन डिजाइनर रहीं. उन्होंने फैशन के बाद राजनीति में एंट्री और अच्छा खासा नाम कमाया. आलम ये है कि वह आज करोड़ों की मालकिन हैं. पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति दोगुना हो गई है.
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अग्निमित्रा पॉल की नेटवर्थ और प्रॉपर्टी
अग्निमित्रा पॉल की नेटवर्थ और प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए तो 2026 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, बीजेपी नेता और फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल की कुल संपत्ति करीब 3.84 करोड़ है. आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पिछले 5 सालों में अपनी चल संपत्ति में भारी बढ़त की. 2021 के हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति उस समय 1.10 करोड़ थी. जबकि 2026 में ये बढ़कर 2.56 करोड़ हो गई.
इसके साथ ही उनकी अचल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 2026 के हलफनामे के अनुसार, उनकी अचल संपत्ति 1.28 करोड़ रुपये है.
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अग्निमित्रा का कर्ज और सालाना इनकम
वहीं, अग्निमित्रा पॉल के कर्ज और सालाना इनकम पर नजर डाली जाए तो उनकी साल की इनकम 10.8 लाख रुपये घोषिक की गई है. जबकि उनकी देनदारी काफी बताई जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन पर 1.2 करोड़ रुपये का कुल कर्ज है.
फैशन डिजाइनर रह चुकीं अग्निमित्रा पॉल
इसके साथ ही अग्निमित्रा पॉल के करियर के बारे में बात की जाए तो वह राजनीति में एंट्री करने से पहले फैशन डिजाइनर रह चुका हैं. हालांकि, उनके पिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे तो घरवाले चाहते थे कि वह डॉक्टर या तो इंजीनियर बनें. लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था. अग्निपॉल ने जेईई का एग्जाम दिया था लेकिन उन्हें डेटिस्ट्री के लिए सीट मिली थी लेकिन उन्हें गायनेकोलॉजी पढ़ना था. बाद में उन्होंने बॉटनी ऑनर्स किया और फिर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके उसी में करियर बना लिया.
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श्रीदेवी-मिथुन की पसंदीदा डिजाइनर रहीं अग्निमित्रा पॉल
गौरतलब है कि अग्निमित्रा पॉल ने काफी समय तक फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया. उन्होंने 'कोई मेरे दिल से पूछे' और 'वाया दार्जिलिंग' के लिए भी कपड़े डिजाइन किए. वहीं, बताया जाता है कि वह श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती, काय काय मेनन और ईशा देओल जैसे बड़े सितारों की पर्सनल फैशन डिजाइनर भी रहीं.
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