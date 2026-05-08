बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से काफी चर्चा में हैं. अभिनेत्री को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह पश्चिम बंगाल की अगली डिप्टी सीएम बन सकती हैं. लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं उनके लिए वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता था. उन्होंने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने बंगाली और हिंदी शोज में काम किया लेकिन बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' ने उनके करियर में अलग दिशा दी. इसमें वह द्रौपदी के रोल से फेमस हु्ईं.

रूपा गांगुली भले ही आज एक फेमस एक्ट्रेस हैं और अच्छे मुकाम पर हैं लेकिन उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब वह पाई-पाई के लिए मोहताज हो गई थीं. वह पति के आगे पैसों को लिए हाथ फैलाने लगी थीं. एक्ट्रेस ने इसके बारे में खुद बताया था. चलिए बताते हैं रूपा गांगुली की लाइफ की उस मुश्किल घड़ी के बारे में.

करियर के पीक पर की शादी

रूपा गांगुली जब अपने करियर के पीक पर थीं तो उन्होंने शादी करके एक्टिंग से दूरी बना ली थी. एक्ट्रेस ने साल 1992 में ध्रुव मुखर्जी से शादी कर ली थी. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था. अभिनेत्री ने नवभारत टाइम्स से बात करते हुए खुद एक्टिंग छोड़ने के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए बताया था कि उनके पति ने उन पर एक्टिंग छोड़ने के लिए दबाव बनाया था.

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शादी के बाद सहा दर्द

रूपा गांगुली ने इसी इंटरव्यू में शादी के बाद की स्थिति के बारे में भी बताया था. उन्होंने बताया कि एक्टिंग छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से पति पर डिपेंड हो गई थीं और पति उन्हें खर्च के लिए पैसे नहीं दिया करते थे. ऐसे में रूपा को अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी पति से पैसे मांगने पड़ते थे. वो मेंटली तौर पर काफी परेशान होने लगी थीं. उन्होंने 15 साल तक घुट-घुटकर जीने के बाद 2007 में ध्रुब मुखर्जी संग तलाक ले लिया था.

3 बार की थी सुसाइड की कोशिश

रूपा गांगुली ने कई बार कुबूल किया कि उन्होंने तीन बार सुसाइड की कोशिश की थी. इन सभी अनुभवों की वजह से उनके अंदर मर्दों को लेकर एक गहरी इनसिक्योरिटी बैठ गई थी. भले ही वह निजी जिंदगी में परेशान रहीं और काफी स्ट्रगल किया लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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गौरतलब है कि भले ही उन्होंने शादी के लिए एक्टिंग छोड़ दी और वो भी नहीं टिकी लेकिन अभिनेत्री ने कभी हार नहीं मानी. वह आगे बढ़ती रहीं. वह कोलकाता से ताल्लुक रखती थीं, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था. फिलहाल वह बंगाल की राजनीति और समाज सेवा के लिए काम करती हैं.