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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' का तेलुगु में भी बजा डंका, ओपनिंग डे पर'दंगल'-'मिर्जापुर द मूवी' का तोड़ा रिकॉर्ड

'हनुमान अंश' का तेलुगु में भी बजा डंका, ओपनिंग डे पर'दंगल'-'मिर्जापुर द मूवी' का तोड़ा रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Box office Collection: 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ऐसे में अब फिल्म ने तेलुगु में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर छाई रही. अब इसे तेलुगु में भी रिलीज कर दिया गया है. फिल्म की कमाई का सिलसिला अभी तक थम नहीं पाया. जबकि फिल्म की रिलीज को 62 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है. ऐसे में अब फिल्म ने हिंदी के साथ ही जब तेलुगु में आई तो यहां भी इसने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.

'हनुमान अंश' ने हिंदी के साथ ही तेलुगु में भी बंपर कमाई की और इसकी शुरुआत भी शानदार रही. फिल्म ने ओपनिंग डे पर तेलुगु में 'दंगल' और 'मिर्जापुर द मूवी' तक को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने तेलुगु में पहले दिन कितनी कमाई की है. 

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'हनुमान अंश' ने तेलुगु में पहले दिन कितनी कमाई की?

फिल्म 'हनुमान अंश' के तेलुगु के ओपनिंग डे कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म ने अच्छी खासी शुरुआत की है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म को पहले दिन 703 शोज मिले हैं. इस पर 22% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई. फिल्म ने तेलुगु में पहले दिन 60 लाख का कलेक्शन किया. माना जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है.

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' दुनियाभर में 400 करोड़ के पार, बनी 2026 की 5वीं मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर द मूवी'-'दंगल' का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन दो बड़ी फिल्मों 'दंगल' और 'मिर्जापुर द मूवी' का पहले दिन का तेलुगु रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, 'दंगल' ने तेलुगु में पहले दिन 25 लाख और 'मिर्जापुर द मूवी' ने फर्स्ट डे 26 लाख का कलेक्शन किया था, जिसे 'हनुमान अंश' ने पछाड़ दिया है.

'हनुमान अंश' ने हिंदी में कितना कलेक्शन किया?

इसके साथ ही अगर 'हनुमान अंश' के हिंदी कलेक्शन के बारे में बात करें तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 64वें दिन यानी कि 10वें फ्राइडे को 1.2 करोड़ का बिजेनस किया था, जिसके बाद इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 329.23 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 388.58 करोड़ हो चुका है.

बहरहाल, अगर 'हनुमान अंश' के बारे में बात की जाए तो इसमें नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित कहानी को दिखाया गया है. ये एक माइथोलॉजिकल बायोग्राफिकल फिल्म है, जिसे शुरुआत में तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद इसकी कमाई ने थमने का नाम नहीं लिया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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