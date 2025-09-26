बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर अभिनव कश्यप अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. हाल ही में उन्होंने सलमान खान से जुड़े कई राज खोले थे. अभिनव ने दबंग फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. अब उन्होंने 2013 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बेशरम की कास्टिंग के बारे में खुलकर बात की है.

बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने बताया कि दबंग के दौरान उन पर दवाब बनाया गया था कि सलमान खान के संग कैटरीना कैफ को कास्ट किया जाए. हालांकि, उन्होंने उस रोल के लिए कैटरीना को ठीक नहीं समझा था.

रणबीर-कैटरीना का था अफेयर

सालों बाद जब बेशरम की कास्टिंग हुई तो रणबीर कपूर ने फिल्म में कैटरीना कैफ को लीड रोल में लेने के लिए दवाब बनाया.उस दौरान रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अफेयर की चर्चा थी.

डायरेक्टर ने कैटरीना को किया रिजेक्ट

अभिनव ने आगे कहा,'रणबीर ने मुझसे सामने से कहा कि कैटरीना इस फिल्म में काम करना चाहती हैं, उन्हें कास्ट करने के बारे में सोचिए..'डायरेक्टर ने आगे कहा कि कैटरीना उस रोल के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें दिल्ली की पंजाबी लड़की चाहिए थी.





कैटरीना का इंग्लिश एक्सेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉग था, जिसे छिपाना मुश्किल था. उस दौरान उन्हें ज्यादातर विदेशी और NRI का कैरेक्टर मिलता था.अभिनव कश्यप ने कहा कि वो सोनाक्षी सिन्हा को लेने के बारे में सोच रहे थे. क्योंकि वो पहले दबंग में उनके साथ काम कर चुके थे.

न्यू कमर को किया गया सेलेक्ट

लेकिन, रणबीर ने साफ तौर पर कहा- 'नॉट सोनाक्षी, आई एम नॉट कम्फर्टेबल.'अब उनकी क्या दिक्कत थी, ये वही बता सकते हैं.उसके बाद टीम ने ऑडिशन लिया और फिल्म के लिए न्यूकमर पल्लवी शारदा को सेलेक्ट किया गया.

ऑडिशन के दौरान पल्लवी सबको पसंद आईं. उनको मेरिट पर चुना गया था वो रणबीर और उनके पेरेंट्स को खूब पसंद आई थीं.हालांकि, इंडस्ट्री में इस फैसले का विरोध हुआ था. क्योंकि, उन्होंने माय नेम इज खान में छोटा सा रोल निभाया था.

ये भी पढ़ें:-'बैरिस्टर बाबू' की छोटी बोंदिता की 10 तस्वीरें, हो गई हैं इतनी बड़ी, 'अनुपमा' से है खास कनेक्शन