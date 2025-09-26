हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बैरिस्टर बाबू' की छोटी बोंदिता की 10 तस्वीरें, हो गई हैं इतनी बड़ी, 'अनुपमा' से है खास कनेक्शन

'बैरिस्टर बाबू' की छोटी बोंदिता की 10 तस्वीरें, हो गई हैं इतनी बड़ी, 'अनुपमा' से है खास कनेक्शन

कलर्स चैनल के शो बैरिस्टर बाबू को लोगों ने खूब पसंद किया था. सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जिसने अपनी तरफ खींचा था वो थीं छोटी बोंदिता.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 06:46 PM (IST)
कलर्स चैनल के शो बैरिस्टर बाबू को लोगों ने खूब पसंद किया था. सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जिसने अपनी तरफ खींचा था वो थीं छोटी बोंदिता.

बोंदिता की क्यूटनेस और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से इस शो की टीआरपी टॉप में रहा करती थी. दर्शकों को ये शो इतना पसंद था कि इसका सीक्वल भी आया था.

1/9
औरा भटनागर बचपन से ही डांस और एक्टिंग करती हैं.वो देहरादून की रहने वाली हैं. उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं.
औरा भटनागर बचपन से ही डांस और एक्टिंग करती हैं.वो देहरादून की रहने वाली हैं. उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक सीरियल के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गईं.
2/9
उसके बाद औरा 2020 में अपनी फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गईं.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि छह साल की उम्र में उन्हें बोंदिता का रोल मिला था.
उसके बाद औरा 2020 में अपनी फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गईं.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि छह साल की उम्र में उन्हें बोंदिता का रोल मिला था.
3/9
बैरिस्टर बाबू में छोटी सी बोंदिता हमेशा साड़ी पहने नजर आती थी. लेकिन, उसके सपने काफी बड़े-बडे़ थे.
बैरिस्टर बाबू में छोटी सी बोंदिता हमेशा साड़ी पहने नजर आती थी. लेकिन, उसके सपने काफी बड़े-बडे़ थे.
4/9
औरा भटनागर को इस शो में इतना पसंद किया गया था कि उन्हें सीजन 2 में भी में देखा गया था.
औरा भटनागर को इस शो में इतना पसंद किया गया था कि उन्हें सीजन 2 में भी में देखा गया था.
5/9
बैरिस्टर बाबू के बाद औरा भटनागर को स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में भी देखा गया था.
बैरिस्टर बाबू के बाद औरा भटनागर को स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में भी देखा गया था.
6/9
इस शो में वो अनुपमा और अनुज की गोद ली हुई बेटी आध्या के कैरेक्टर में नजर आई थीं.
इस शो में वो अनुपमा और अनुज की गोद ली हुई बेटी आध्या के कैरेक्टर में नजर आई थीं.
7/9
आध्या के कैरेक्टर में जब लोगों ने औरा को देखा तो हैरान रह गए कि बैरिस्टर बाबू की छोटी सी बोंदिता इतनी बड़ी हो गई.
आध्या के कैरेक्टर में जब लोगों ने औरा को देखा तो हैरान रह गए कि बैरिस्टर बाबू की छोटी सी बोंदिता इतनी बड़ी हो गई.
8/9
आध्या के कैरेक्टर के लिए औरा भटनागर को लोगों ने काफी ट्रोल किया था.
आध्या के कैरेक्टर के लिए औरा भटनागर को लोगों ने काफी ट्रोल किया था.
9/9
इसके पीछे की वजह थी कि शो में आध्या को अनुपमा के खिलाफ खड़े देखा गया था.
इसके पीछे की वजह थी कि शो में आध्या को अनुपमा के खिलाफ खड़े देखा गया था.
Published at : 26 Sep 2025 06:46 PM (IST)
Embed widget