एक्सप्लोरर
'बैरिस्टर बाबू' की छोटी बोंदिता की 10 तस्वीरें, हो गई हैं इतनी बड़ी, 'अनुपमा' से है खास कनेक्शन
कलर्स चैनल के शो बैरिस्टर बाबू को लोगों ने खूब पसंद किया था. सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान जिसने अपनी तरफ खींचा था वो थीं छोटी बोंदिता.
बोंदिता की क्यूटनेस और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से इस शो की टीआरपी टॉप में रहा करती थी. दर्शकों को ये शो इतना पसंद था कि इसका सीक्वल भी आया था.
Published at : 26 Sep 2025 06:46 PM (IST)
Tags :Anupama Barrister Babu Aura Bhatnagar
