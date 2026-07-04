आमिर खान के कितने बच्चे हैं? 61 साल की उम्र में में कल तीसरी शादी करेंगे सुपरस्टार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान के कितने बच्चे हैं? 61 साल की उम्र में कल तीसरी शादी करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार

आमिर खान के कितने बच्चे हैं? 61 साल की उम्र में कल तीसरी शादी करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार

Aamir Khan Family: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान कल अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाने वाले हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि पहली दोनों शादी से उनके कितने बच्चे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं. आमिर खान कल, 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाने वाले हैं. इससे पहले आमिर खान ने दों शादियां की है. हालांकि दोनों से उनका तलाक हो चुका है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आमिर खान के कितने बच्चे हैं? 

आमिर खान की पहली शादी
आमिर खान तीन बच्चों के पिता हैं. आमिर खान की पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से हुई थी. दोनों का 2002 में तलाक हो गया. इनसे उनके दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं.

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आमिर खान की बेटी ईरा खान एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हैं. इरा खान की शादी फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखरे के साथ हुई है. उन्होंने 3 जनवरी 2024 को मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की थी और उसके बाद उदयपुर में शादी का जश्न मनाया था.

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आमिर खान के बेटे जुनैद खान एक एक्टर हैं. उन्होंने साल 2024 में नेटफ्लिक्स की पीरियड ड्रामा फिल्म 'महाराज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद वो 'लवयपा' और 'एक दिन' जैसी फिल्मों में नजर आए हैं. 33 साल के जुनैद अभी कुंवारे हैं.  

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16 साल बाद की दूसरी शादी
आमिर खान की दूसरी शादी 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से हुई थी. साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया. दोनों का एक बेटा आजाद है और वे अपने बेटे की परवरिश साथ मिलकर करते हैं. 

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कल रचाएंगी तीसरी शादी
बता दें, कल 5 जुलाई को आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी करने जा रहे हैं. शादी में उनका परिवार और कुछ खास दोस्त ही शामिल होंगे. एक्टर की शादी में उनके बच्चे भी शामिल होंगे. उन्होंने ये खुद कंफर्म किया है. हालांकि उनकी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव इस शादी में शामिल होंगी या नहीं इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है.

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आमिर खान ने साल 2025 में अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था. गौरी बेंगलुरु की रहने वाली एक सैलून एंटरप्रेन्योर और ब्यूटी-फैशन प्रोफेशनल हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Jul 2026 12:40 PM (IST)
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