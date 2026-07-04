समय रैना के शो में पहुंचा UP पुलिस का कॉन्स्टेबल, जीत लिए डेढ़ लाख रुपये

Who Is Kapil Dinkar: मशहूर कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' लगातार सुर्खयों में बना हुआ है. इसका पहला सीजन फैंस के बीच काफी पॉपुलर रहा था और अब दूसरे सीजन को भी दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है. दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट पहुंची थीं. जबकि अब इसके दूसरे सीजन में कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर जैसे मशहूर कॉमेडियन पहुंचे. हालांकि इस दौरान पूरी महफिल उत्तर प्रदेश के कॉन्स्टेबल कपिल दिनकर ने लूट ली और उन्होंने डेढ़ लाख रुपये भी अपने नाम कर लिए. आइए जानते हैं कि आखिर कपिल दिनकर कौन हैं?

कौन हैं कपिल दिनकर?

समय रैना के शो में देश के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं. पहले एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड में भी कई कंटेस्टेंट नजर आए. हालांकि उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब वर्दी में कपिल दिनकर नाम के पुलिस कॉन्स्टेबल समय रैना के शो पर पहुंच गए. सभी उन्हें देखकर चौंक गए और उन्हें लगा कि पुलिस की वर्दी में कोई कंटेस्टेंट होगा. लेकिन कपिल ने अपना परिचय दिया और कहा, 'मैं एक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं पुलिस कॉन्स्टेबल भी हूं.'

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रात में ड्यूटी, दिन में जीते हैं अपना शौक

कपिल ने अपने बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कॉन्स्टेबल नौकरी ज्वाइन की थी. हालांकि उन्हें शुरू से ही म्यूजिक का शौक रहा है और उनके सीनियर भी इसमें उनकी मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि वो रात में ड्यूटी करते हैं और दिन में अपनी आर्टिस्टिक लाइफ जीते हैं. आगे स्नेत्ते को उन्होंने अपनी आत्मा को सुकून देने वाला बताया.

A UP Police Constable Come in India got Latent as Contestant 🤯



- Samay Raina try hard to Create Some Crisy Controversial Contnet but mature Police men Speak Politely 🫡 pic.twitter.com/f4ufC3GsmI — Sumit (@beingsumit01) July 3, 2026

जीते डेढ़ लाख रुपये

कपिल दिनकर ने आगे यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी बात की. दरअसल उनसे समय ने पूछा था, 'यूपी में क्या क्राइम खत्म हो गया?' इस पर कपिल ने कहा, 'बिल्कुल कम हो गया. 93 परसेंट अपराधियों को सजा दिलाई गई है और 5 हजार जो मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं.' इसके बाद कपिल ने अपनी परफॉर्मेन्स दी और समा बांध दिया. शो के आखिरी में उन्हें डेढ़ लाख रुपये की इनामी राशि से सम्मानित किया गया.

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