'3 इडियट्स' के सीक्वल की क्या होगी कहानी? राजकुमार हिरानी ने किया खुलासा

राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' को फैंस न बहुत प्यार दिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन किया था. अब फिल्ममेकर ने फिल्म के सीक्वल को लेकर रिएक्ट किया है. राजकुमार हिरानी ने बताया कि वो और राइट अभिजात जोशी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. फिल्म में दिखाया जाएगा कि फरहान, रेंचो और राजू अब क्या कर रहे हैं.

बता दें कि 2009 में आई फिल्म में आमिर कान ने रेंचो का रोल प्ले किया था. वो उस वक्त लद्दाख में टीजर थे. वहीं फराह का रोल आर माधवन ने प्ले किया था. वो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बन गए थे. वहीं राजू का रोल शरमन जोशी ने प्ले किया था और वो भी अपने करियर में अच्छे से सेटल हो गए हैं.

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क्या होगा फिल्म की कहानी में?

अब राजकुमार हिरानी ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में सीक्वल की कहानी को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैं स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूं. अभी बहुत सारा काम बाकी है. फिल्म की कहानी में मैन ये ही होगा कि उन कैरेक्टर की कहानी में 15-20 साल बाद क्या होगा. ये कॉलेज के बारे में नहीं होगी. उनकी शादी हो गई होगी. बच्चे होंगे. वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होंगे. तो हमें अब देखना होगा कि आगे क्या?'

बता दें कि ओरिजनल फिल्म में करीना कपूर, मोना सिंह, आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी जैसे स्टार्स थे. फिल्म 2009 में आई थी. ये इंडियन हिट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. फिल्म में दिखाया गया था कि आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है. तीनों की बॉन्डिंग को काफी पसंद किया गया. वहीं करीना कपूर और आमिर खान के बीच लव स्टोरी दिखाई गई. अब फैंस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर एक्साइटेड हैं.

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