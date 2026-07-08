'गलत घटना के लिए आस्था को जिम्मेदार न ठहराएं', अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले पर बोले अनुपम खेर

अनुपम खेर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'श्री राम जन्मभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम का आशीर्वाद लिया. आइए जानते हैं आखिर इस दौरान उन्होंने क्या कहा और फिल्म को लेकर कौन-कौन सी बातें शेयर कीं.

अयोध्या पहुंचकर की पूजा, फिर शुरू की फिल्म की शूटिंग

एक्टर अनुपम खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘श्री राम भूमि’ की शूटिंग शुरू करने से पहले अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने रामलला और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और इसके बाद फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की.

राम मंदिर नने बकी कहानी दिखाएगी फिल्म

एक्टर अनुपम खेर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिल्म ‘श्री राम भूमि’ राम मंदिर के निर्माण की यात्रा, उससे जुड़े संघर्षों और उन कठिन परिस्थितियों पर आधारित है, जिनका सामना मंदिर निर्माण के दौरान करना पड़ा. ये फिल्म उन प्रयासों और चुनौतियों को दर्शाने की कोशिश करेगी, जिनके बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ.

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दान से जुड़े मामले पर क्या बोले अनुपम खेर?

अनुपम खेर ने राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गबन मामले पर भी अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी गलत घटना के लिए मंदिर या आस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी घर में चोरी होती है तो दोष घर का नहीं बल्कि चोरी करने वाले व्यक्ति का होता है.

उन्होंने कहा कि जो घटना हुई वे गलत थी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों की गलत हरकतों से मंदिर की पवित्रता और करोड़ों लोगों की आस्था प्रभावित नहीं हो सकती. उनके अनुसार, राम मंदिर के निर्माण के पीछे सैकड़ों सालों का संघर्ष और लोगों की इमोशंस जुड़े हुई हैं. अनुपम खेर ने कहा कि किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करना उनके लिए महत्वपूर्ण है.

एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि चोरी या किसी व्यक्ति के अपराध को पूरे समुदाय, धर्म या मंदिर से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. एक्टर ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी घटनाओं को उन लोगों के व्यक्तिगत कृत्य के रूप में देखें जिन्होंने गलत काम किया है.

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एक्टर ने कहा कि श्रद्धा बनी रहनी चाहिए



अनुपम खेर ने कहा कि भगवान राम और सनातन परंपरा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है और किसी एक घटना के कारण लोगों की श्रद्धा कमजोर नहीं होनी चाहिए. जिन श्रद्धालुओं ने मंदिर में दान दिया, उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया था.

उन्होंने बताया कि उनकी नई फिल्म 'श्री राम जन्मभूमि' की शूटिंग अयोध्या में 10 से 12 दिनों तक चलेगी और इसकी शुरुआत भगवान श्रीराम व हनुमान जी के आशीर्वाद से की गई है.