हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Day 1 Box Office: 'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका

Cocktail 2 Day 1 Box Office: 'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका

'कॉकटेल 2' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 19 जून को रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी काफी खबरें हैं.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Jun 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

शाहिद कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' कल यानी 19 जून को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहिद के अलावा कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. पहले दिन फिल्म कितना कमाएगी इसे लेकर भी कई खबरें हैं. आइए जानते हैं फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के प्रीडिक्शन के बारे में.

पहले दिन कितना कमाएगी 'कॉकटेल 2'?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन 11 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीद है. फिल्म के कम से कम 9 करोड़ और मैक्सिमम 12 करोड़ तक कमाने की खबरें हैं.

ये भी पढ़ें- Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

एडवांस बुकिंग में फिल्म का रहा ऐसा हाल

फिल्म एडवांस बुकिंग में भी अच्छा कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म को 4,883 स्क्रीन्स मिली है. फिल्म ने पहले दिन 1.45 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है. फिल्म के 40 हजार टिकट बिक चुके हैं. दिल्ली और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर चल रही है. वहीं कर्नाटक, गुजरात और पंजाब में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पिछले 24 घंटे में एडवांस बुकिंग में फिल्म को 81 परसेंट की जंप देखने को मिली.

ये भी पढ़ें- मराठी ब्लॉकबस्टर 'देऊळ बंद 2' का बढ़ गया था बजट, शाहरुख खान ने की थी मदद, बोले- बिल माफ कर दो

बॉलीवुड की 2026 की टॉप 5 एडवांस बुकिंग सेल्स
इस लिस्ट में नंबर वन पर 'धुरंधर 2' है. फिल्म ने  53  करोड़ कमाए थे. दूसरे नबंर पर 'बॉर्डर 2' है. फिल्म ने 12.5 करोड़ कमाए थे. तीसरे नंबर पर 'भूत बंगला' है. इस फिल्म ने 3.32 करोड़ कमाए. चौथे नंबर पर 'ओ रोमियो' इसने 3.07 करोड़ कमाए है. वहीं पांचवें नंबर पर 'है जवानी तो इश्क होना है' बनी है.  फिल्म ने 2.61 करोड़ कमाए. 

फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' सीक्वल है. पहले पार्ट में सैफ अली खान, डायना पैंटी, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को मैडडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna Box Office SHAHID KAPOOR Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Cocktail 2 Day 1 Box Office: 'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका
'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
Box office Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' या 'धमाल 4', बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने अक्षय कुमार-अजय देवगन, पहले दिन कौन मारेगा बाजी?
'वेलकम टू द जंगल' या 'धमाल 4', बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने अक्षय कुमार-अजय देवगन, पहले दिन कौन मारेगा बाजी?
बॉलीवुड
फेसबुक पर प्यार, 75 दिनों में शादी, जानें 60 की उम्र में घर बसाने वाली एक्ट्रेस कौन है
फेसबुक पर प्यार, 75 दिनों में शादी, जानें 60 की उम्र में घर बसाने वाली एक्ट्रेस कौन है
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में अब तक क्या-क्या हुआ?
आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में क्या-क्या हुआ
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget