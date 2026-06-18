हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'देऊळ बंद 2' ने कमाया 800 परसेंट प्रॉफिट, 'करुप्पु'-'राजा शिवाजी' को बुरी तरह पछाड़ा, मई महीने में किया सबसे ज्यादा मुनाफा

'देऊळ बंद 2' ने कमाया 800 परसेंट प्रॉफिट, 'करुप्पु'-'राजा शिवाजी' को बुरी तरह पछाड़ा, मई महीने में किया सबसे ज्यादा मुनाफा

मई महीने में कई शानदार फिल्में आईं. 'करुप्पु' से लेकर 'राजा शिवाजी' तक ने धमाका किया. लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में सबसे आगे 'देऊळ बंद 2' है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

मई महीने में 'करप्पु', 'राजा शिवाजी', 'दृश्यम 3' जैसी फिल्में रिलीज हुईं. इन तीनों फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. हालांकि, मई महीने की टॉप 5 फिल्मों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म की बात करें तो एक छोटे बजट की मराठी फिल्म ने इन सबको पछाड़ दिया है. मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म है.

टॉप 5 फिल्में, इस मामले में 'देऊळ बंद 2' निकली आगे

ऑरमैक्स मीडिया ने मई महीने की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में नंबर पर 'करुप्पु' है 229 करोड़ की कमाई के साथ. दूसरे नंबर पर 'दृश्यम 3' है 133 करोड़ की कमाई के साथ. 'राजा शिवाजी' तीसरे नबंर पर है. फिल्म ने 113 करोड़ कमाए. चौथे नंबर पर 'ऑब्सेशन' है 102 करोड़ की कमाई के साथ. पांचवें नंबर पर 'देऊळ बंद 2' है. फिल्म ने 90 करोड़ की कमाई की.

ये भी पढ़ें- Cocktail 2 Day 1 Box Office: 'कॉकटेल 2' पहले दिन कितना कमाएगी? शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर धमाका

'देऊळ बंद 2' ने 800 परसेंट प्रॉफिट कमाया
प्रॉफिट के मामले में 'देऊळ बंद 2' सबसे आगे है. इस फिल्म ने 800 परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया है. फिल्म 10 करोड़ के बजट मं बनी और 90 करोड़ की कमाई कर ली है. अभी फिल्म थिएटर में लगी है.


देऊळ बंद 2' ने कमाया 800 परसेंट प्रॉफिट, 'करुप्पु'-'राजा शिवाजी' को बुरी तरह पछाड़ा, मई महीने में किया सबसे ज्यादा मुनाफा

वहीं 'करुप्पु' ने 76.15 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म 130 करोड़ के बजट में बनी और 229 करोड़ की कमाई की. वहीं 'राजा शिवाजी' 75 करोड़ के बजट मं बनी और कमाई 113 करोड़ की. फिल्म ने 50.67 परसेंट का प्रॉफिट किया. वहीं 'दृश्यम 3' का बजट 100 करोड़ रुपये है. फिल्म ने 133 करोड़ की कमाई की. फिल्म का प्रॉफिट 33 परसेंट रहा.

ये भी पढ़ें- Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस

'देऊळ बंद 2' की बात करें तो फिल्म 21 मई 2026 को रिलीज हुई. फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया. फिल्म सिर्फ मराठी भाषा में रिलीज हुई. इस फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल तरडे, प्रवीण तरडे, महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक जैस स्टार्स नजर आए. फिल्म धमाकेदार परफॉर्म कर रही है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2 Kurppu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'देऊळ बंद 2' ने कमाया 800 परसेंट प्रॉफिट, 'करुप्पु'-'राजा शिवाजी' को बुरी तरह पछाड़ा, मई महीने में किया सबसे ज्यादा मुनाफा
'देऊळ बंद 2' ने कमाया 800 परसेंट प्रॉफिट, 'करुप्पु'-'राजा शिवाजी' को बुरी तरह पछाड़ा, मई महीने में किया सबसे ज्यादा मुनाफा
बॉलीवुड
प्रणीत मोरे और सेजल पवार से महाराष्ट्र साइबर सेल ने की 8 घंटे तक पूछताछ, अगले सप्ताह फिर बुलाया गया
प्रणीत मोरे और सेजल पवार से महाराष्ट्र साइबर सेल ने की 8 घंटे तक पूछताछ, अगले सप्ताह फिर बुलाया गया
बॉलीवुड
Guess Who: 'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे
'धुरंधर' के इस एक्टर ने दी थीं लगातार 14 FLOP, घर का किराया चुकाने के भी नहीं थे पैसे
बॉलीवुड
'अक्षय के डीएनए में है उंगली करना...', सुनील शेट्टी ने जमकर की खिलाड़ी कुमार की तारीफ, 'वेलकम टू द जंगल' को बताया 25-30 धुरंधर एक्टर्स वाली फिल्म
'अक्षय के डीएनए में है उंगली करना...', सुनील शेट्टी ने जमकर की खिलाड़ी कुमार की तारीफ, बोले- आप उसको नहीं रोक सकते
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
बॉलीवुड
Marathi Movies Box Office: 'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
'देऊळ बंद 2' बनाएगी नया रिकॉर्ड, 'राजा शिवाजी' को भी छोड़ेगी पीछे! 'तुंबाडची मंजुळा' ने किया इतना बॉक्स ऑफिस
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा चीन! बॉर्डर से 50 KM दूर बीजिंग के इस कदम से मच सकती है बड़ी तबाही
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget