बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे रवि किशन, मत्था टेककर लिया आशीर्वाद

भोजपुरी सुपरस्टार व गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को वाराणसी स्थित बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ से देश-प्रदेश सहित अपने संसदीय क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की. सोशल मीडिया हैंडल पर भी उन्होंने तस्वीरें शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी.

रवि किशन शुक्ला ने शुक्रवार को वाराणसी स्थित बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर दर्शन-पूजन किया. दर्शन के बाद उन्होंने भावविभोर होते हुए कहा 'विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी. काशी विश्वनाथ की महिमा अपरंपार है, यहां आकर आत्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है.'सांसद ने बाबा के चरणों में मत्था टेकते हुए कहा कि 'काशी विश्वनाथ धाम न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक धरोहर की पहचान भी है.'

View this post on Instagram A post shared by Ravi Kishan (@ravikishann)



रवि किशन ने की पीएम मोदी की तारीफ

रवि किशन ने इस मौके पर कहा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही काशी जगत में विशेष स्थान रखती है और यहां से पूरे विश्व को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. उन्होंने बाबा से देश की उन्नति, समाज में शांति और क्षेत्रवासियों की लगातार प्रगति की मंगलकामना की. सांसद रवि किशन ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और कोशिशों से नए स्वरूप में विश्व पटल पर और भी भव्य पहचान बना चुका है. यहां आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ दर्शन का आनंद उठाते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की विराटता को भी महसूस करते हैं.

पूजा-अर्चना के बाद रवि किशन ने बाबा से आशीर्वाद लेते हुए कहा- 'हर-हर महादेव की गूंज पूरे देश में सकारात्मकता और शक्ति का संदेश देती है'. धाम में उनके साथ कई कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु भी मौजूद रहे.

रवि किशन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो आखरी बार रवि किशन को अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में देखा गया था. एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' में भी उनके साथ नजर आएंगे. 'धमाल 4' ईद 2026 पर थिएटर्स में रिलीज होगी.