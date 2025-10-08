'गैंगस्टर इन बिहार' का दमदार ट्रेलर हो गया है रिलीज, फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं रानी चटर्जी

भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार रानी चटर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी मोस्ट अवेटेड एक्शन-ड्रामा फिल्म 'गैंगस्टर इन बिहार' का ट्रेलर बुधवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. बिहार के गांवों की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म बदले की आग में जलती एक महिला की कहानी को नए अंदाज में पेश करती है. ट्रेलर में रानी का दमदार एक्शन, इमोशनल डायलॉग्स और बिहारी संस्कृति की झलक दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है.

एक्शन मोड में नजर आएंगी रानी चटर्जी

ट्रेलर की शुरुआत एक जबरदस्त फाइट सीन से होती है, जो आपसी रंजिश की कहानी बयां करता है. इसके बाद रानी अपने प्रेमी के साथ कुछ पल बिताती नजर आती हैं. वह कहती हैं, 'अमीरी-गरीबी बिना देखे हमने तुमसे प्यार किया. तुम हमसे शादी करोगे?' दोनों की शादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती. शादी के दिन मुखिया के गुंडे रानी के पति की बेरहमी से हत्या कर देते हैं. इससे टूटकर रानी बदले की आग में जल उठती है. वह प्रण लेती हैं, 'मुखिया को मारकर ही दम लूंगी!'

ट्रेलर में रानी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते बनता है. एक साधारण लड़की से वह त्रिशूल थामे गैंगस्टर बन जाती है, जो जंग छेड़ देती है. एक्शन सीन्स काफी रियलिस्टिक हैं. फिल्म में प्रवेश लाल यादव एक पुलिसवाले की भूमिका में हैं, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाते हैं. संजय पांडे ने मुखिया के रूप में खलनायकी अंदाज से स्क्रीन पर आग लगा दी. लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे जैसे सितारे भी सपोर्टिंग रोल्स में चमक रहे हैं. डायरेक्टर दिलावेज खान ने बिहारी संस्कृति को शानदार ढंग से पेश किया है, जबकि प्रोड्यूसर राम शर्मा की कहानी में लोकल फ्लेवर की मिठास है.

रानी चटर्जी के प्रोजेक्ट्स

रानी चटर्जी की इस साल कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए लाइन पर लगी हैं. 'प्रिया ब्यूटी पार्लर' और 'घमंडी बहू' के अलावा उनकी फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी है, और इसने दर्शकों का अच्छे से मनोरंजन किया है. वहीं, अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' की डबिंग हो चुकी है, लेकिन इसकी रिलीज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.