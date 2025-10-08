चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह की तस्वीरें वायरल, यूजर्स बोले- 'ज्योति और अक्षरा जैसा हाल होगा'
Pawan Singh Viral Pics: चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ऐसे में नेटिजन्स पावर स्टार और चांदनी सिंह को ट्रोल कर रहे हैं.
पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और मेहनती एक्टर्स में से एक हैं. चांदनी सिंह और पवन सिंह की हाल ही में सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं. चांदनी सिंह और पवन सिंह की तस्वीरें को देख फैंस पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह का नाम लेकर ट्रोल कर रहे हैं.
चांदनी सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने गाने की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. इनमें दोनों मैरिड कपल की तरह पोज देते दिखाई दे रहे हैं. इन्हीं तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.
View this post on Instagram
कई यूजर्स ने तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा- 'ज्योति से शादी हो गई है, मैडम दिन में सपने मत देखो.' वहीं कुछ फैंस ने चांदनी और पवन की स्टाइल और कैमिस्ट्री की तारीफ भी की.
पवन-चांदनी की कैमिस्ट्री वायरल
चांदनी सिंह और पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कई गानों और प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है, जिससे उनकी ऑन-स्क्रीन कैमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई. उनके साथ की गई तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. हालांकि, दोनों की शादी को लेकर जो खबरें और अफवाहें फैल रही हैं, वे पूरी तरह फेक हैं.
पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति
पवन सिंह की पत्नी का नाम ज्योति सिंह है. जो उनकी दूसरी पत्नी हैं ,पवन सिंह ने उनसे 2018 में शादी की थी और वह उत्तर प्रदेश की बलिया जिले की रहने वाली है.ज्योति ने फैशन डिजाइनिंग की कोर्स की है हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गए और आज बात तलाक तक पहुंच चुकी है. अक्टूबर 2021 में, ज्योति सिंह ने घरेलू हिंसा और वैवाहिक विवादों का आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद उनके पति ने उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर किया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL