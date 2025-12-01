भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ को हाल ही में एक साथ देखा गया. वो कॉमेडियन कपिल शर्मा से मिले. इस दौरान के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हैं.

पवन सिंह ने छुए मनोज तिवारी के पैर

वीडियो में देखा गया कि पवन सिंह ने मनोज तिवारी के पैर भी छुए और निरहुआ को गले लगाया. इसके बाद उन्होंने कपिल शर्मा के साथ पोज दिए. तीनों को साथ देखकर फैंस काफी खुश और एक्साइटेड नजर आए. तीनों एक साथ कपिल के शो में धमाल मचाने वाले हैं. तीनों एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं.

मनोज तिवारी ने भी शेयर किया पोस्ट

मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. इस में वो पवन सिंह और निरहुआ संग पोज देते दिख रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में मनोज तिवारी का ही गाना लगा है- राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे.

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- स्टार लोगों का प्यार बनाता है. संस्कार ईश्वर की कृपा है. इसी के साथ उन्होंने कपिल शर्मा शो का भी हैशटेग यूज किया है.

मनोज तिवारी, पवन सिंह और निरहुआ तीनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं. उनकी फिल्मों को फैंस खूब पसंद करते हैं. उन्होंने अपनी सिंगिंग से भी फैंस को दीवाना बनाया है. तीनों ही स्टार्स एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी सक्रिय हैं.

पवन सिंह को हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉलो में देखा गया था. इस शो में पवन सिंह काफी छाए रहे. पवन सिंह का धनश्री वर्मा संग बॉन्ड भी दिखा. हालांकि, पवन सिंह ने ये शो चुनावों की वजह से बीच में ही छोड़ दिया था. वहीं मनोज तिवारी अपने गानों और भजनों की वजह से भी छाए रहते हैं. मनोज तिवारी की आवाज को फैंस बहुत पसंद करते हैं. निरहुआ की भी फिल्में धमाल मचाती हैं.