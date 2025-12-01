जब रवीना टंडन के हाथ में इस एक्टर ने कर दी थी उल्टी, सेट पर ऐसी हो गई थी हालत

एक्ट्रेस रवीना टंडन अक्सर किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. इसी के साथ वो एड में भी काम करती हैं. एक एड में उन्होंने एक्टर आफताब शिवदसानी के साथ काम किया था. उस वक्त आफताब सिर्फ 10 साल के थे.

जी टीवी टॉक शो जीना इसी का नाम है में रवीना ने आफताब के साथ काम के एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि आफताब ने उनके हाथ पर उल्टी कर दी थी. उन्होंने बताया कि सेट पूरी तरह व्हाइट था और मेकर्स नहीं चाहते थे कि वो किसी भी तरह से गंदा हो.

जब आफताब ने की उल्टी

रवीना ने बताया था, 'एक चॉकलेट का एड था. उसमें एक मॉडल बच्चा था, उसका नाम है आफताब शिवदसानी, जो अभी हीरो बन गए हैं. वो एड कर रहा था और उसमें चॉकलेट खानी थी. आफताब इतने रीटेक कर चुका था कि उसको उल्टी आ रही थी. और ये था कि सेट अगर खराब हो गया था तो ये हमें सूली से लटका देंगे. तो जैसे ही आफताब उल्टी करने लगा तो प्रहलाद चिल्लाने लगा कि इसे सेट पर उल्टी मत करने दो. सेट पर एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए. तो मैंने तुरंत अपना हाथ उसके आगे कर दिया और आंखें बंद कर दी. तो आफताब ने मेरे हाथ पर उल्टी कर दी. मैं वो लेकर भाग रही हूं इसे फेंककर हाथ धोऊं और ये प्रहलाद बगल में खड़ा होकर हंस रहा है.'

रवीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 1991 में एक्टिंग की शुरुआत की थी. तब से वो फैंस को एंटरटेन कर रही हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म इन गलियों में देखा गया था. इस फिल्म में वो सपना जोशी के रोल में थीं. उन्होंने घुड़चढ़ी, पटना शुक्ला, वन फ्राइडे नाइट, केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों में देखा गया. अब वो सूर्या 46 में नजर आएंगी. फिल्म तमिल में है और फिल्म की शूटिंग चल रही है.

वहीं आफताब को फिल्म मस्ती 4 में देखा गया था.