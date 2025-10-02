

पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते थे. लेकिन कपल के ब्रेकअप और पवन सिंह की शादी ने लाखों लोगों को तगड़ा झटका दिया था. हालांकि, ब्रेकअप के बाद दोनों ने काफी वक्त तक इस मुद्दे पर चु्प्पी साधे रखी.

अब हाल ही में पवन सिंह ने रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान पवन सिंह ने अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी लव स्टोरी दुनिया के सामने रखी. पवन सिंह ने बताया कि आखिर अक्षरा सिंह से उन्होंने शादी क्यों नहीं की.

पवन सिंह को लगा था सदमा

अब इसी बीच अक्षरा ने बताया कि वो दुल्हन कब बनेंगी.'राइज एंड फॉल' में वो पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए थे.पवन सिंह ने कहा कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सदमा उनकी पहली वाइफ का निधन था.

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

एक्टर ने कहा कि शादी के तीन महीने बाद ही उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. पवन सिंह ने इस दौरान अक्षरा सिंह संग ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी फैमिली एक्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी.उन्होंने इसी वजह से परिवार की मर्जी से ज्योति सिंह संग शादी की थी.

अक्षरा ने शादी पर दिया जवाब

पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते को खत्म हुए कई साल हो गए हैं. अब अक्षरा सिंह से पूछा गया कि वो अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचती हैं और कब शादी करेंगी. एक्ट्रेस ने बेहद ही शानदार तरीके से इसका जवाब दिया.

अक्षरा ने गाना गाते हुए कहा कि ढूंढ रही हूं ऐसा दीवाना थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना. अक्षरा ने आगे कहा कि मेरी किस्मत में अगर होगा तो मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा, जो सिर्फ मेरे लिए होगा. अक्षरा के फैंस को उनका बेसब्री से इंतजार है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' के आगे खुलेगा 'समर' से जुड़ा ये बड़ा राज, शो में 'जादू -टोना' का खेल होगा शुरू