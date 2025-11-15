भोजपुरी दर्शकों को कल्लू का तोहफा! नया गाना 'सरसों के साग' जल्द होगा जारी

भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सिंगर और एक्टर अरविंद अकेला कल्लू बहुत जल्द अपना नया गाना ‘सरसों के साग’ लेकर आ रहे हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दी. अरविंद अकेला कल्लू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गाने का पोस्टर शेयर किया और बताया कि यह गाना 16 नवंबर की सुबह 7 बजे रिलीज होने वाला है. उनके पोस्ट के बाद से ही फैंस में इस गाने को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है.

गाने को अरविंद और खुशी कक्कड़ ने मधुर आवाज में गाया है और बोल प्रिंस प्रियदर्शी ने लिखे हैं. वहीं, म्यूजिक विक्की ने तैयार किया है. गाने में अरविंद के साथ एक्ट्रेस सपना चौहान नजर आएंगी. वहीं, गाने के बारे में बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. उनके इस पोस्ट ने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है. वे पोस्टर देख इसे पार्टी एंथम बता रहे हैं और अब इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.





सिंगिग और एक्टिंग के लिए हैं मशहूर

अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी सिनेमा में अपनी सिंगिग और एक्टिंग के लिए मशहूर हैं. उनके गाने हर बार दर्शकों को कुछ नया और भावपूर्ण अनुभव देते हैं. इससे पहले उन्होंने कई गाने रिलीज किए हैं, जिनमें टिकुलिया, नजरिया के बान, और कमरिया के हड्डी शामिल हैं. इसी के साथ एक्टर किसी भी शुभ अवसर से पहले नया गाना जरूर निकालते हैं. इससे पहले नवरात्रि के अवसर पर भी गायक ने 'पूजा माई खातिर' रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

एक्टर अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी सिनेमा के उन सितारों में से एक हैं, जिन्होंने गायकी के साथ-साथ एक्टिंग में भी दर्शकों का दिल जीता है. उन्होंनें अनपे करियर की शुरुआत सॉन्ग 'बोलता मुरगवा कुकड्डू कू' से हुई थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया.

इसके बाद फिल्म 'दिल भईल दीवाना' से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. अरविंद ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, और उनके गाने यूट्यूब पर हमेशा ट्रेंड करते हैं. वहीं, अरविंद इन दिनों काजल राघवानी के साथ फिल्म प्रेम विवाह की शूटिंग में व्यस्त हैं.