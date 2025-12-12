हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाAkhanda 2 Box Office Day 1: 'अखंडा 2' पहले दिन 'धुरंधर' के सामने से छीन ले गई अपने हिस्से की धाकड़ कमाई

Akhanda 2 Box Office Day 1: 'अखंडा 2' पहले दिन 'धुरंधर' के सामने से छीन ले गई अपने हिस्से की धाकड़ कमाई

Akhanda 2 Box Office Collection Day 1: नंदमुरि बालकृष्ण के फैंस ने उनकी हालिय रिलीज फिल्म 'अखंडा 2' को ओपनिंग डे पर ही इतनी कमाई करा दी है कि फिल्म ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा आज ही निकाल लिया है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 12 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण की साउथ फिल्म 'अखंडा 2' 12 दिसंबर को रिलीज की गई है. ये फिल्म साल 2021 में आई तेलुगु फिल्म 'अखंडा' का सीक्वल है. फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसे लेकर दर्शकों में खूब क्रेज था.

ये क्रेज फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट से एक दिन पहले रखे गए पेड प्रीव्यू में दिख गया. फिल्म ने रिलीज से एक दिन पहले ही 7.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन सिर्फ तेलुगु वर्जन से कर लिया है. अब आज फिल्म इंडिया भर में कितना कमा रही है, ये जान लेते हैं.

'अखंडा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने आज 7:05 बजे तक 10.97 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. इसमें प्रेड प्रीव्यू से हुई कमाई जोड़ने के बाद ये आंकड़ा 18.77 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'अखंडा 2' ने साथ में रिलीज हुई फिल्म को कर दिया पीछे

आज ही कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी रिलीज हुई है. जहां ये फिल्म अभी तक 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है, तो वहीं 'अखंडा 2' इसका 13 गुना से ज्यादा कमा चुकी है.

'अखंडा 2' पर नहीं पड़ा 'धुरंधर' का असर

एक तरफ 'धुरंधर' की सुनामी आ चुकी है जो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ के ऊपर कमाई कर रही है. ऐसे में दूसरी तरफ 'अखंडा 2' के मेकर्स को फिल्म पर भरोसा था और उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म के सामने ही इस तेलुगु फिल्म को रिलीज कर दिया. उनका भरोसा सही भी था फिल्म ओपनिंग डे पर दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nandamuri Balakrishna (@balayyababu_official)

'अखंडा 2' के बारे में

इस फिल्म को बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नंदमुरि बालकृष्ण के साथ संयुक्ता मेनन मुख्या भूमिका में हैं. उनके अलावा सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में मुन्नी के रोल में दिख चुकी हर्षाली मल्होत्रा भी फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाती दिखी हैं.

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म इस बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा ओपनिंग डे तक निकाल लिया है.

 

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 12 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Box Office Nandamuri Balakrishna BOX OFFICE COLLECTION Akhanda 2 Box Office Collection
