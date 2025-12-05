हमेशा बेटी आराध्या को साथ रखती हैं और हाथ पकड़कर चलती हैं ऐश्वर्या राय, जानें क्यों

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनहमेशा बेटी आराध्या को साथ रखती हैं और हाथ पकड़कर चलती हैं ऐश्वर्या राय, जानें क्यों

Aishwarya Rai Bachchan News: ऐश्वर्या राय बच्चन ने आखिरकार इस राज से पर्दा उठा ही दिया कि वह क्यों बेटी आराध्या को अपने साथ रखती हैं और उसका पकड़ कर चलती हैं. वह ऐसा क्यों करती चली आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Preferred Sources

ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों सऊदी अरब में हैं. वह वहां आयोजित 5वें रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में शामिल हुईं.रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी और शाही अंदाज ने इवेंट की लाइमलाइट चुरा ली. हालांकि इस बार ऐश्वर्या ने सिर्फ अपने लुक के लिए ही नहीं, बल्कि सेशन के दौरान अपने साफगोई भरे जवाबों के लिए भी खूब चर्चा बटोर रही हैं.सेशन के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. 

सेशन के दौरान उन्होंने उन सवालों का भी जवाब दिया जो अक्सर उनसे पूछा जाता है कि वह क्यों अपनी बेटी आराध्या को हमेशा अपने साथ रखती हैं? वह क्यों आराध्या का कभी नहीं छोड़ती हैं? 

अपनी तरह बनाने के मकसद नहीं
सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपनी बेटी आराध्या को साथ रखने के बारे में बात करती हुई दिख रही हैं. वीडियो में वह कहती हैं,' जब आराध्या हुई तो मैं उसको इवेंट में लेकर गई. वहां मैंने सोचा कि आराध्या को गाउन पहनाते हैं. जबकि मैंने उसको गाउन इसलिए नहीं पहनाया कि उसकी फोटो खिचीं जाएगी. बल्कि इसलिए पहनाया क्योंकि मेरे लिए वो नन्ही बच्ची है जो फेयरी टेल स्टोरी पढ़ेगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

वह आगे कहती हैं, 'मैंने उसे गाउन अपने लिए पहनाया. वो इसलिए ताकि उसके मन में ये न आए कि मेरी मॉम ने गाउन क्यों पहन रही हैं. क्यूट से बेबी जो मुझे गाउन में देख रही है. बाल बने हुए हैं, मेकअप हो रखा है. मैंने उसके साथ ये फेयरी टेल वाली चीज खेलनी शुरू की. ये सब मैंने अपने लिए किया. यकीन मानिए मैंने ये सब अपनी तरह बनाने के मकसद से कभी ऐसा नहीं किया. कभी उसे स्पेशल फील नहीं कराया कि वो अलग है.

ऐश्वर्या ने बताया क्यों साथ दिखती है आराध्या?
आगे ऐश्वर्या उस अनजाने पल को याद कीं जब पहली बार आराध्या उनके वायरल पल का हिस्सा बन गई. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने  ड्रेसअप किया  और उसकी वीडियो जिसे उन्होंने कभी कहीं शेयर नहीं किया. वो वीडियो आज भी उनके पास हैं, जिसमें आराध्या की मस्ती कैद है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AishwaryaRaiBachchan (@aishwaryaraibachchan_arb)

ऐश्वर्या ने कहा, 'मैं एक तरफ रेड कारपेट के लिए रेडी हो रही हूं और दूसरी तरफ आराध्या गोल-गोल घूम रही है. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आराध्या मेरे साथ वॉक करते हुए बाहर आ गई. उसने उस समय मेरा हाथ पकड़ रखा था.उस समय न उसने मेरा हाथ छोड़ा और न मैंने. मैं उसे उस पर को एन्जॉय करते हुए देख रही थी. बस तबसे हम दोनों एक-दूसरे का हाथ थामकर चल रहे  हैं. अब जहां भी जाते है साथ जाते हैं. ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई. काफी सारी रील्स इसपर बनीं मगर मेरे लिए वो पल मैं-बेटी का एक मोमेंट रहा और है भी.

 

Published at : 05 Dec 2025 09:52 PM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Aaradhya Bachchan Aishwarya Rai On Holding Aaradhya Hand
