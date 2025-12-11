हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब 30 साल पहले रजनीकांत ने लूट लिया था जापान का पूरा बॉक्स ऑफिस, जानें किस्सा

जब 30 साल पहले रजनीकांत ने लूट लिया था जापान का पूरा बॉक्स ऑफिस, जानें किस्सा

Rajinikanth Birthday Special: रजनीकांत के नाम एक ऐसी फिल्म है, जिसकी पॉपुलैरिटी, क्रेज और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड आज भी कोई छू तक नहीं पाया. केवल भारत में ही नहीं वह फिल्म विदेशों में काफी पसंद की गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Dec 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत आज 75 साल के हो चुके हैं,लेकिन उनकी एनर्जी,विनम्रता और जादुई स्क्रीन-प्रेजेंस आज भी वैसी ही है जैसी उनके शुरुआती दौर में थी. वह सिर्फ सिनेमा के सुपरस्टार नहीं,बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं.

एक ऐसा नाम जिसके लिए फैंस मंदिर बनाते हैं और रिलीज डे को त्योहार की तरह मनाते हैं. उनके गम फैंस दुखी और खुशी में जमकर जश्न मनाते हैं. बता दें कि रजनीकांत के नाम एक रिकॉर्ड है, जिसे अभी तक कायम है. उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है.

छोटे रोल से जीत लिया दिल
आपको बता दें कि रजनीकांत ने 1975 से  लेकर अभी तक करीब 170-180 फिल्मों में काम किया है. इनमें तमिल, तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की फिल्में शामिल हैं.

उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 मे आई ‘अपरथा पापम’ से किया था. इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार बेहद छोटा था. उन्हें बहुत स्क्रीन स्पेस मिला था. लेकिन उन्होंने अपने साइड रोल से रही दर्शकों को अपनी ओर खिंचने में विवश कर दिया था. फिल्म में उनका अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस तुरंत नोटिस किया गया. 


जब 30 साल पहले रजनीकांत ने लूट लिया था जापान का पूरा बॉक्स ऑफिस, जानें किस्सा

रजनीकांत की पहली फीस
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज 250-300 करोड़ फीस लेते हैं. लेकिन आपको उनकी पहली फीस के बारे में जानकर हैरानी होगी कि उन्हें पहली फिल्म के लिए केवल 1,500 रुपये मिले थे. उस समय यह राशि काफी मामूली थी. आगे चलकर यह राशि उनके करियर की शुरुआत का अहम मुकाम साबित हुई. 


जब 30 साल पहले रजनीकांत ने लूट लिया था जापान का पूरा बॉक्स ऑफिस, जानें किस्सा

‘मुथु’ से बनाया अनोखा रिकॉर्ड
अब बात करते उस फिल्म की जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. वह फिल्म थी ‘मुथु’ जो की एक एक्शन फिल्म थी. यह साल 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन केएस रविकुमार किया था. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में थे.

उनके साथ मीना, सरथ बाबू, राधा रवि, जयाभारती, वडिवेलु जैसे सितारे भी रहे. फिल्म को कविथालय प्रोडक्शंस के बैनर तले राजम बालाचंदर और पुष्पा कंडासामी ने प्रोड्यूस किया. संगीत एआर रहमान ने तैयार किया था. यह फिल्म रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी हिट रही है. इसका संगीत और कहानी आज भी दर्शकों के दिलों में गूंजती है. 


जब 30 साल पहले रजनीकांत ने लूट लिया था जापान का पूरा बॉक्स ऑफिस, जानें किस्सा

‘मुथु’ की खास बातें

  • IMDb रेटिंग: 6+
  • करीब 6-8 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 45-50 करोड़ रहा.
  • रजनीकांत की लोकप्रियता के कारण फिल्म को जापान में कल्ट स्टेटस भी मिला. 
  •  यह जापानी रिलीज 'मुथु ओडोरू महाराजा' के नाम से आई थी.  
  • जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.
  • जापान में लंबे समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म रही. 
  • 26 सालों तक जापान की कल्ट स्टेटस फिल्म बनी रही.

आपको बता दें कि साल 2022 में आई निर्देशक एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आरआरआर' फिल्म जापान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म जरूर बनीं. हालांकि कल्ट स्टेटस फिल्म का तमगा केवल रजनीकांत के नाम ही रहा.

Published at : 11 Dec 2025 10:34 PM (IST)
