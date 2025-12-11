Avatar 3 Advance Booking: 'धुरंधर' को पस्त करेगी 'अवतार- फायर एंड ऐश'! एडवांस बुकिंग में कर रही बंपर कमाई
Avatar- Fire And Ash Advance Booking Collection: 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है. इससे पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है जिसमें ये करोड़ों कमा चुकी है.
हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म अवतार की तीसरी किस्त का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अवतार- फायर एंड ऐश इसी साल बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने आ रही है. फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है. विदेशों के साथ-साथ भारत में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. रिलीज से पहले अवतार- फायर एंड ऐश की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है जिसमें फिल्म जमकर नोट छाप रही है.
'अवतार: फायर एंड ऐश' के आईमैक्स टिकटों की एडवांस बुकिंग रिलीज से दो हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी. वहीं बाकी फॉर्मेट्स के लिए 10 दिसंबर से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म की रिलीज में अभी एक हफ्ते से ज्यादा है और पिंकविला की मानें तो ये ओपनिंग वीकेंड के लिए 50,000 से ज्यादा टिकट बेच चुकी है. इसी के साथ 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने एडवांस बुकिंग में वीकेंड के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है.
'अवतार: फायर एंड ऐश' करेगी धांसू ओपनिंग
'अवतार: फायर एंड ऐश' को रिलीज होने में अभी 8 दिन बाकी हैं. ऐसे में फिल्म रिलीज होने तक एडवांस बुकिंग में आगे भी कमाएगी. ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार ओपनिंग करने के लिए तैयार है. पिंकविला के ही बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 36 से 42 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है. ऐसे में 'अवतार: फायर एंड ऐश' की रिलीज का बॉलीवुड की फिल्म 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस पर भी असर देखने को मिल सकता है.
'अवतार: फायर एंड ऐश' बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड
जेम्स कैमरोन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश', अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है. इसकी पिछली किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' 2022 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 465 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. इस कलेक्शन के साथ ये फिल्म भारत में अब तक सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम कर लेगी.
