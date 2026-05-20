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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल में सड़कों पर उतरेंगे ममता बनर्जी की TMC के कार्यकर्ता, जानिए क्या है वजह

बंगाल में सड़कों पर उतरेंगे ममता बनर्जी की TMC के कार्यकर्ता, जानिए क्या है वजह

West Bengal TMC 2026: भाजपा की “बुलडोजर संस्कृति" नही चलेगी, कांग्रेस पार्टी ने आम नागरिक के समर्थन में विरोध कर सड़को पर उतरने की घोषणा की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 20 May 2026 10:03 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की “बुलडोजर संस्कृति” और रेलवे भूमि एवं स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों से फेरीवालों को कथित तौर पर जबरन हटाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरने की मंगलवार को घोषणा की.

तृणमूल कार्यकर्ता 21 मई को हावड़ा, सियालदह और बालीगंज रेलवे स्टेशन के पास विरोध-प्रदर्शन करेंगे. इसी दिन फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान होना है.

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भाजपा की “बुलडोजर राजनीति” और स्टेशन परिसर में बेदखली अभियान के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला कालीघाट में तृणमूल विधायकों की बैठक में लिया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी शामिल हुईं.

ममता ने राज्य में जारी बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा, “छोटे विक्रेताओं की दुकानें बुलडोजर से तोड़ी जा रही हैं. यह सरकार हमारे संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों का मजाक उड़ा रही है.

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Published at : 20 May 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
TMC BJP WEST BENGAL CONGRESS
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