अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे को लेकर नयी अटकलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ चर्चा की. पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों के अनुसार, खरगे, सिद्धरमैया, शिवकुमार और वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम से बेंगलुरु तक एक साथ यात्रा की, जिसके बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के आवास पर चर्चा की गई.

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सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष की खबरें बार-बार सामने आती रही हैं. पिछले साल नवंबर में कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल केई साल पूरे होने के बाद सत्ता-साझाकरण का मुद्दा और भी गरमा गया है.

कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, दोनों ही नेताओं को कांग्रेस नेतृत्व जल्द ही दिल्ली बुला सकता है. दोनों नेता पार्टी नेतृत्व के साथ बैठकर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह बैठक अगले हफ्ते हो सकती है.

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