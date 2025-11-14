तेजस्वी को भले ही बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त, लेकिन इस मामले में BJP-JDU को छोड़ा पीछे

Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव नतीजे इस बार काफी अप्रत्याशित रहे, जहाँ एनडीए को राज्य में ऐतिहासिक जीत मिली है. दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने 2010 के बाद अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है. हालांकि इस करारी हार के बावजूद आरजेडी के लिए राहत की एक बात यह है कि पार्टी का वोट शेयर अभी भी मजबूत रहा है. मतगणना शुरू होने के लगभग छह घंटे बाद सामने आए रुझानों के अनुसार, बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तुलना में विपक्ष और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी को अधिक वोट मिले हैं.

आरजेडी के खाते में अधिक वोट

243 सदस्यीय विधानसभा में आरजेडी ने इस बार 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. उसे कुल 22.84 प्रतिशत वोट मिले हैं, जो बीजेपी से 1.86 प्रतिशत और जेडीयू से 3.97 प्रतिशत अधिक है. पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके खाते में 75 सीटें आई थीं. उस चुनाव में आरजेडी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली थीं. मौजूदा रुझानों के अनुसार, इस बार आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमटती दिख रही है.

तेजस्वी यादव खुद पीछे

चौंकाने वाली बात यह है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं. वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के चेहरे के रूप में पेश किए गए वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी की पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है. कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि वाम दल तीन सीटों पर आगे चल रहे हैं.

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष में बीजेपी 95 सीटों पर, जेडीयू 84 सीटों पर, एलजेपी (आर) 19 सीटों पर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा 5 सीटों पर आगे चल रही है. इसी तरह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमत पार्टी चार सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

