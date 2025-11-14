हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025प्रचंड सीटें पाकर भी चूर-चूर हुआ नीतीश का घमंड, बिहार के DNA कौन, जनता ने कर दिया 'डबल गेम'

प्रचंड सीटें पाकर भी चूर-चूर हुआ नीतीश का घमंड, बिहार के DNA कौन, जनता ने कर दिया 'डबल गेम'

Bihar Result 2025: 2015 का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सपा, एनसीपी, आईएनएलडी और अन्य दलों ने मिलकर महागठबंधन बनाया था.

By : राजेश कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Result 2025: बात 2015 विधानसभा चुनाव की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डीएनए” वाले बयान को नीतीश कुमार ने बड़ा मुद्दा बना दिया था. उन्होंने इसे बिहारियों का अपमान बताते हुए कहा था, “उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए गड़बड़ है. लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आपका प्रतिनिधि हूँ. जब वे मेरे डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह पूरे बिहार का अपमान है.” नीतीश ने जनता से अपील तक कर दी थी कि वे अपने बाल और नाखून काटकर डीएनए परीक्षण के लिए सैंपल इकट्ठा करें. उस चुनाव में बीजेपी की सीधी लड़ाई आरजेडी-जेडीयू महागठबंधन से थी और परिणाम में बीजेपी को करारी हार मिली थी.

लेकिन 2025 के चुनाव में तस्वीर बदल चुकी है. इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी साथ-साथ मैदान में थे. विपक्ष ने नीतीश की मानसिक स्थिति से लेकर उनकी छवि पर सवाल उठाने की पूरी कोशिश की. उन्हें “भ्रष्टाचारियों का भीष्म पितामह” तक कहा गया. इसके बावजूद रुझान और जनादेश यह साफ दिखाते हैं कि राज्य की जनता ने एनडीए पर ही भरोसा जताया है. हालांकि, इस जनादेश ने नीतीश को एक और बड़ा संदेश भी दिया है—जो उनके पुराने “डीएनए” वाले घमंड को तोड़ता है.

2015 का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सपा, एनसीपी, आईएनएलडी और अन्य दलों ने मिलकर महागठबंधन बनाया था. आरजेडी और जेडीयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस 41 और बीजेपी 157 सीटों पर उतरी थी. नतीजे आए तो आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जेडीयू को 71 सीटें मिलीं और बीजेपी 53 पर सिमट गई. इस नतीजे के बाद नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने अचानक महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली.

अब 2025 के चुनावी आंकड़े दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहे हैं. 2015 में नीतीश ने अपने डीएनए को बिहार का डीएनए बताया था, लेकिन मौजूदा जनादेश बता रहा है कि बिहार के डीएनए में केवल नीतीश नहीं, बल्कि बीजेपी भी गहराई से मौजूद है. एनडीए की भारी जीत यह संकेत देती है कि नीतीश का वह पुराना डीएनए वाला “घमंड” अब पूरी तरह टूट चुका है.

101-101 सीटों पर लड़ रही जेडीयू और बीजेपी के प्रदर्शन को देखें तो बीजेपी इस बार जेडीयू पर भारी पड़ती दिख रही है. नतीजतन, इस चुनाव के परिणाम ने यह संदेश पूरे बिहार में दूर तक पहुंचा दिया है कि सत्ता का संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा और जनता की पसंद भी बदल चुकी है.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 Bihar Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : भगवामय हो गया बिहार का नक्शा ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Bihar Election 2025 Result : Manoj Tiwari ने गाकर दी Maithili को बधाई । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
Live: एक के बाद एक विकेट... मोहम्मद सिराज ने यानसन को किया बोल्ड, साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट गिरा
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
हेल्थ
Bihar Election Results Stress: बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
बिहार चुनाव के नतीजों से लगा सदमा तो न हो परेशान, ये 8 टिप्स ठीक करेंगे दिमागी सेहत
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget