हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Assembly Election Result 2025: जीते तो नहीं लेकिन, वोट जरूर काटे... किस-किस सीट पर प्रशांत किशोर की वजह से NDA को हुआ नुकसान?

Bihar Assembly Election Result 2025: जीते तो नहीं लेकिन, वोट जरूर काटे... किस-किस सीट पर प्रशांत किशोर की वजह से NDA को हुआ नुकसान?

प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन बिहार की 7 सीटों पर उसके उम्मीदवारों को मिले वोट NDA उम्मीदवारों की हार के अंतर से ज्यादा रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने जबरदस्त प्रचार के साथ मैदान में उतरकर पूरे चुनाव को अलग ही माहौल दिया था. पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हुए दावा किया था कि जनता बदलाव के लिए तैयार है और जनसुराज निर्णायक भूमिका निभाएगी. हालांकि,  मतगणना के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पार्टी की राजनीतिक ताकत को साफ कर दिया. नतीजों ने दिखा दिया कि भारी प्रचार का असर जमीन पर वोटों में नहीं बदल सका.

238 सीटों की लड़ाई में पार्टी को एक भी जीत नहीं मिली. सिर्फ मढ़ौरा में जनसुराज उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए, बाकी लगभग सभी क्षेत्रों में पार्टी तीसरे या चौथे पायदान पर सिमट गई. मतगणना में यह भी साफ हुआ कि कई जगहों पर पार्टी को उम्मीद से बेहतर वोट मिले, लेकिन वह किसी सीट को जीतने या गंभीर चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं थे.

कुछ सीटों पर जनसुराज के वोट NDA की हार से कई गुना ज़्यादा

चुनावी नतीजों में एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि कई जगहों पर जनसुराज उम्मीदवारों को मिली वोट संख्या, NDA उम्मीदवार की हार के अंतर से बहुत अधिक थी. इस वजह से राजनीतिक हलकों में यह चर्चा गरम है कि अगर जनसुराज मैदान में न होती तो इन सीटों का परिणाम शायद अलग दिखता.

वे सात सीटें जहां जनसुराज के वोट बने बड़ा फैक्टर

नीचे उन 7 सीटों का विवरण दिया गया है जहां NDA बेहद कम अंतर से हारा, मगर जनसुराज को उससे कई गुना अधिक वोट मिले. यही सीटें चुनावी नतीजों की सबसे दिलचस्प कहानी बन गईं.

ढाका – NDA सिर्फ 178 वोटों से हारा, जनसुराज को 8,347 वोट
जहानाबाद – अंतर 793, जनसुराज को 5,760 वोट
मखदुमपुर – अंतर 1,830, जनसुराज को 4,803 वोट
टिकारी – अंतर 2,058, जनसुराज को 2,552 वोट
गोह – अंतर 4,041, जनसुराज को 7,996 वोट
बोधगया – अंतर 881, जनसुराज को 4,024 वोट
चनपटिया – अंतर 602, जनसुराज को 37,172 वोट

चनपटिया बना सबसे बड़ा उदाहरण

चनपटिया में जनसुराज प्रत्याशी मनीष कश्यप ने 37,172 वोट हासिल किए, जबकि NDA उम्मीदवार सिर्फ 602 वोटों से चुनाव हार गया. यही वजह है कि यह सीट पूरे चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई.

आंकड़ों में जनसुराज की पूरी तस्वीर

जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा,लेकिन कोई भी सीट जीत में नहीं बदल सकी. मढ़ौरा में नवीन कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन RJD उम्मीदवार से उन्हें लगभग 27 हज़ार वोटों से हार का सामना करना पड़ा. बाकी सभी क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन साधारण रहा और उसे तीसरी–चौथी स्थिति से ऊपर नहीं पहुंच पाया.

ये भी पढ़ें: बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद CM नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Published at : 15 Nov 2025 09:27 AM (IST)
Tags :
JAN Suraaj PRASHANT KISHOR Bihar Election Results 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र है नौगाम पुलिस थाना, ब्लास्ट में गई 9 की जान, भयावह तस्वीरें आईं सामने
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
बॉलीवुड
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
राजकुमार राव के घर आई नन्ही परी, पत्रलेखा ने किया बेटी को जन्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
चुनाव जीतने वाले नेताओं को क्या पहले दिन से मिलने लगेगी विधायक की सैलरी, क्या है नियम?
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget